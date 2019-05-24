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- 18:21 Выяснились новые детали попадания в плен на Донбассе 8 украинских бойцов
Выяснились новые детали попадания в плен на Донбассе 8 украинских бойцов
В 53-й отдельной механизированной бригаде объяснили обстоятельства попадания в плен боевиков «ДНР» восьми военнослужащих бригады 22 мая в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
На странице бригады в Facebook сообщается, что военнослужащие на грузовом автомобиле ехали без оружия в направлении Константиновки (Донецкая область). Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль с военнослужащими пересек линию боевого соприкосновения в районе Новотроицкого и попал на временно оккупированную территорию, где украинских военных задержали боевики.
Как сообщили в бригаде, бойцы были трезвыми, а обстоятельства пересечения линии разграничения выясняются.
Проводится служебное расследование. Органы военной прокуратуры начали расследование.
«Руководство государства и Вооруженных Сил Украины на всех уровнях принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения наших ребят… Выражаем поддержку родным и близким пленных военнослужащих. Убеждены в их быстрому возвращены домой!», — говорится в сообщении 53-й омбр.
Ранее «ФАКТЫ» приводили информацию источника в зоне ООС, который утверждает, что бойцы по ошибке выехали на украинский КПВВ «Новотроицкое» и не выполнили требования пограничников. Тогда последние открыли огонь. После этого украинские военные на скорости выдвинулись в сторону территории подконтрольной боевикам, где, по словам источника, были захвачены.
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