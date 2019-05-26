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Симферополь затопило после сильного ливня (фото)
В сети появились фото из аннексированного Симферополя, изрядно потрепанного стихией — сильным дождем затопило улицы, подвалы домов и даже некоторые здания.
«Симферополь сегодня особенно прекрасен», — сделал ироничную подпись под опубликованными фото блогер Х*евый ЮБК.
Потоп в Симферополе
В ответ пользователи тут же вспомнили обещания оккупантов обеспечить полуостров питьевой водой.
«Ну ведь вот же, вот!!! Воду в Крым дали», — пошутил блогер с ником Дмитрий25%.
«Просто там строят водохранилище. Наверное, подземное, потому что где деваются деньги и вода, никто не знает», — предположил СпинозаВР.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, к чему привел сильный ливень с грозой в Харькове, который, впрочем, не помешал коммунальщам под проливным дождем укладывать асфальт. По словам очевидцев, самые крупные градинки были размером до сантиметра. В некоторых местах они посбивали листья с деревьев. А под Одессой дождь с градом уничтожил урожай клубники и ранних фруктов.
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Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"