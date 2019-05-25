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Потоп на Закарпатье: спасатели рассказали об ущербе от разгула стихии
Из-за ливней и значительного поднятия уровня грунтовых вод на Закарпатье были подтоплены более сотни жилых домов и затоплены обширные площади сельхозугодий. Об этом сообщили в Управления ГосЧС в Закарпатской области.
«По состоянию на 20.30 пятницы, 24 мая, остаются подтопленными 153 домохозяйства, из которых 79 подвальных помещений жилых домов, 492 га сельхозугодий и 52 га пастбищ», — говорится в информации спасателей.
Кроме того, повреждены 15 мостовых переходов, разрушены и повреждены 2 моста, также разрушены 844 погонных метра берегоукреплений и еще 1270 погонных метра повреждены.
Отмечается, что подразделения ГСЧС проводили откачку воды из подвальных помещений частных жилых домов, дворохозяйств и внутреннего стока общим объемом 31 тыс. 400 куб. об.
Напомним, что за минувшие несколько суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков — около 120 мм. Из-за интенсивных дождей реки области вышли из берегов и затопили сотни дворов, гектары сельских угодий, разрушили несколько мостов и береговых укреплений. В частности, в притоке Ужа — реке Турья, возле села Турья Пасека зафиксировано превышение исторического максимум подъема воды — 349,8 см. До этого самый высокий уровень воды здесь фиксировался во время катастрофического паводка в 1998 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
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