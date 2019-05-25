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Непогода под Одессой: местные жители жалуются на зиму в конце мая
Под Одессой ряд населенных пунктов попали под удар стихии. Так, в Беляевском районе, что в сорока километрах от областного центра, прошел мощный дождь вперемежку с градом, а в селе Выгода прошел мокрый снег, «сбивавшийся в комья».
По словам очевидцев, ощущение было такое, будто «среди лета пришла зима».
«Захватил» град и административный центр Лиманского района — поселок Доброслав. Здесь падавшие с неба «льдинки» достигали 10 миллиметров в диаметре.
Однако наиболее удивительное явление наблюдали 25 мая в Тарутинском районе, на самом юге области. Там в поселке Березино прошел самый настоящий ледяной дождь. Огромные градины практически моментально уничтожили весь урожай клубники и фруктов, «побили» и другие сельскохозяйственные культуры.
Тем временем синоптики отмечают крайне неустойчивый характер погоды. Говорят, не исключено, что грозовой фронт, сопровождаемый сильными порывами ветра и, возможно, снежно-ледяными осадками, может «совершить еще ряд заходов».
Фото майского снега в Беляевском районе (из окна авто)
Град в Березино Тарутинского района.
Напомним, самая сложная синоптическая ситуация в эти наблюдается на западе Украины, где сильные дожди привели к подтоплению территорий и даже к гибели людей.
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