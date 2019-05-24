Политика

У Зеленского отреагировали на петицию за отставку президента

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан назвал петицию об отставке главы государства Владимира Зеленского, которая набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения, шуткой. Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента», — заявил Богдан.

По его словам, в команде Зеленского осознают, что часть населения его не поддерживает.

«Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», электронная петиция «За отставку президента Владимира Зеленского» за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

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