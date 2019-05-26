Украина

Дождливо, но тепло: синоптики рассказали о погоде в последние дни весны

Синоптики Украинского Гидрометцентра ожидают 26 мая дождей и гроз на Левобережье Украины, а также местами в западных областях. Напомним, именно эти регионы в последние дни ощущают на себе наибольший разгул стихии.

«На Левобережье днем и местами в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 20−25 °», — сообщили Укринформу синоптики.

27−28 мая ожидается переменная облачность, тем не менее сильных осадков уже не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5−10 метров в секунду. Температура ночью составит 13−18 градусов тепла, а днем температура будет колебаться от 8−13° на западе страны до 24−29° на юго-востоке.

29 мая во западных областях ожидаются грозовые дожди, днем местами значительные, также незначительные осадки в этих регионах ожидают 30 мая, Днем 29 мая температура составит 20−25 градусов, 30 мая — 17−22 градусов. На остальной территории преимущественно без осадков, лишь днем 30 мая в северных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь.

В Киеве и области 26 мая переменная облачность, без осадков. Температура в Киеве ночью составит 12−14 градусов, днем — 22−24 градуса, по области — 10−15 градусов и 20−25 градусов соответственно.

На 27−28 мая в столице и области переменная облачность, днем 27 мая местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

Напомним, в конце рабочей недели дожди накрыли практически всю территорию Украины, включая аннексированный Крым.

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