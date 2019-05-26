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Задержание пикетчиков в Ровно: в Раде требуют объяснений
В сети прокомментировали инцидент в Ровно с задержанием подростков, которые вышли в центр города с пикетом за импичмен президента Украины Владимира Зеленского. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила, что за предыдущие пять лет Банковую пикетировали едва ли не ежедневно, устанавливая палатки, забрасывая игрушечными свиньями и развешивая трусы, однако задержание произошло только одно — к подобным действиям полицейские прибегли в отношении активиста движения «Відсіч», который выступил против тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.
В связи с произолом правоохранителей Геращенко пообещала направить запрос в Национальную полицию.
«Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Ровно. Готовлю запрос в Национальную полицию. Негоже МВД играть в политику», — написала первый вице-спикер в Facebook.
Она напомнила, что в один день с событиями в Ровно в Москве задержали правозащитницу Викторию Ивлеву, которая вышла на одиночный пикет в поддержку украинских моряков.
«ФАКТЫ» писали, что активист организации «Відсіч» Леонид Овчаренко, которого заподозрили в незаконном изготовлении или распространении предвыборной агитации, был задержан полицией несколько раз. 17 апреля он вел прямую трансляцию своего допроса из кабинета в отделении полиции.
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