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Стабильные тарифы на электроэнергию для населения будут действовать в течение 1,5 лет, — эксперт
Спецобязательства по субсидированию населения, возложенные на «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», позволят тарифам на электроэнергию для населения остаться на прежнем уровне еще 1,5 года. Об этом в эфире телеканала News One заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.
«Сегодня тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, сдерживаются. Есть кросс-субсидирование за счет тарифов юридических лиц. Люди хотят знать, как долго будут в либеральном рынке тарифы для населения сдерживаться. Не менее чем полтора года, если исходить из проекта постановления Кабмина о возложении специальных обязанностей (услуги общественного интереса, PSO — Public Service Obligation — Авт.)», — считает Чех.
Эксперт напомнил, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» специальные обязательства по поставке электроэнергии населению до 31 декабря 2020 года, чтобы обеспечить стабильность тарифа на электроэнергию для населения в условиях функционирования с 1 июля 2019 нового оптового рынка электроэнергии.
«Я считаю, что предложения были представлены правительству, работоспособны, они решают проблему. Генерирующие компании, в составе которых электростанции, работающие на угле, у них высокая себестоимость — у „Западэнерго“, „Днепроэнерго“, „Донбассэнерго“. И возложение специальных обязанностей на эти компании приведет к увеличению цены электроэнергии. Специальным обязательством является продать определенное количество электроэнергии по цене, не меньше, чем себестоимость. У „Энергоатома“ себестоимость низкая, у „Укргидроэнерго“ топливной составляющей вообще нет, там очень низкая себе стоимость», — утверждает эксперт.
Ранее представитель «Энергоатома» во время круглого стола, посвященного запуску нового рынка электроэнергии, заявил, что компания выступает за введение реформы с 1 июля 2019 и готова, чтобы открытие оптового рынка не повлияло на тарифы для населения.
«Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержке тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения», — заявил 16 мая генеральный директор «Энергоатом-Трейдинг» Сергей Бедин.
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