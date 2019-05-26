Боевики обстреляли Верхнеторецкое из гранатомета: разрушены жилые дома (фото)

Происшествия

В Донецкой области 24 мая оккупанты обстреляли жилые дома Верхнеторецкого Ясиноватского района. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.

Фотофиксацию последствий обстрела осуществила наблюдательная группа «Авдеевка» украинской стороны СЦКК 25 мая.

«24 мая с 18.30 до 20.02 по направлению населенного пункта Пантелеймоновка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Верхнеторецкое со станкового противотанкового гранатомета», — говорится в сообщении.

При осуществлении фотофиксации наблюдательной группой «Авдеевка» УС СЦКК зафиксировано, что по улице Вишневая, 6 в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице Вишневая, 3 вследствие попадания и разрыва гранаты повреждена крыша жилого дома.

Отмечается, что во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Как писали «ФАКТЫ», ранее боевики «ДНР» заблокировали поселок городского типа Верхнеторецкое и он оказался на грани гуманитарной катастрофы. Так, боевики препятствуют жителям выезжать на подконтрольную Украиной территорию, чтобы покупать продукты и посещать врачей.

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