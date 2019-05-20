- 3:55 Олег Газманов рассказал, почему не спит с женой в одной спальне
- 3:25 Учитесь, девчонки: Ева Герцигова в прозрачном наряде без нижнего белья заткнула за пояс молодых моделей
- 2:50 Жертва банды педофилов: девушку изнасиловали более ста мужчин
- 2:44 Очень хотела получать пенсию: женщина пять месяцев прятала в подвале труп своей матери
- 2:29 Потрясающий вид: Киев вошел в ТОП-10 городов с красивыми пейзажами
- 1:24 Брата Путина заподозрили в отмывании 230 млрд долларов
- 1:10 Шесть стран против: Совбез ООН окончательно заблокировал инициированное Россией обсуждение "языкового закона"
- 0:50 Ани Лорак снова беременна, — СМИ
- 23:51 Италия и Великобритания выиграли «битвы за жизнь» на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей
- 23:48 Президент Зеленский подписал свой первый указ
На Донбассе боевики заблокировали Верхнеторецкое: у людей нет ни лекарств, ни продуктов
В Донецкой области боевики «ДНР» заблокировали поселок городского типа Верхнеторецкое и он оказался на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщают в Facebook-сообществе «Оборона Мариуполя».
«Источник ОО „Оборона Мариуполя“, находящийся на линии столкновения, сообщает о гуманитарной катастрофе в пгт. Верхнеторецкое, причиной которой стали участники незаконных вооруженных формирований так называемой „ДНР“», — говорится в сообщении.
Часть этого поселка контролируется украинской армией, а другая часть оккупирована боевиками «ДНР». Значительная часть граждан Украины, живущих в оккупированной части пгт. Верхнеторецкое работает в украинской части поселка и прилежащих населенных пунктах. Также, жители оккупированной части посещают больницу (одна на весь поселок), магазины и другие учреждения на территории, подконтрольной государственной власти Украины. Дети, живущие в части поселка захваченной террористами «ДНР», ходят в школу (одна на весь поселок) на украинскую территорию.
«После последней ротации на блок-посту т.н. „ДНР“ разместились вооруженные лица, которые запретили местным жителям проходить на украинскую территорию. Указанные боевики говорят с характерным „российским“ акцентом и не понимают украинский язык. В разговорах между собой захватчики проговорились, что приехали в Украину из Рассеи. Таким образом, заложники боевиков т.н. „ДНР“ практически живут в условиях гуманитарной катастрофы — люди лишены доступа к медицинским учреждениям, школам, продуктовым магазинам и т. д», — сообщили в группе.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый случай, когда действия боевиков могут привести к гуманитарной катастрофе. Так, ранее боевики препятствовали ремонтным работам на газораспределительной станции в Красногоровке Донецкой области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?