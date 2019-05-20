Украина

На Донбассе боевики заблокировали Верхнеторецкое: у людей нет ни лекарств, ни продуктов

В Донецкой области боевики «ДНР» заблокировали поселок городского типа Верхнеторецкое и он оказался на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщают в Facebook-сообществе «Оборона Мариуполя».

«Источник ОО „Оборона Мариуполя“, находящийся на линии столкновения, сообщает о гуманитарной катастрофе в пгт. Верхнеторецкое, причиной которой стали участники незаконных вооруженных формирований так называемой „ДНР“», — говорится в сообщении.

Часть этого поселка контролируется украинской армией, а другая часть оккупирована боевиками «ДНР». Значительная часть граждан Украины, живущих в оккупированной части пгт. Верхнеторецкое работает в украинской части поселка и прилежащих населенных пунктах. Также, жители оккупированной части посещают больницу (одна на весь поселок), магазины и другие учреждения на территории, подконтрольной государственной власти Украины. Дети, живущие в части поселка захваченной террористами «ДНР», ходят в школу (одна на весь поселок) на украинскую территорию.

«После последней ротации на блок-посту т.н. „ДНР“ разместились вооруженные лица, которые запретили местным жителям проходить на украинскую территорию. Указанные боевики говорят с характерным „российским“ акцентом и не понимают украинский язык. В разговорах между собой захватчики проговорились, что приехали в Украину из Рассеи. Таким образом, заложники боевиков т.н. „ДНР“ практически живут в условиях гуманитарной катастрофы — люди лишены доступа к медицинским учреждениям, школам, продуктовым магазинам и т. д», — сообщили в группе.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый случай, когда действия боевиков могут привести к гуманитарной катастрофе. Так, ранее боевики препятствовали ремонтным работам на газораспределительной станции в Красногоровке Донецкой области.

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