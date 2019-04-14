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Происшествия

От удара из машины выпал двигатель: двое украинцев погибли в ДТП в Польше

17:15 14 апреля 2019 249
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше двое граждан Украины погибли во время ДТП в ночь на 14 апреля. Инцидент произошел возле польского города Кентшин в Варминьско-Мазурском воеводстве.

По данным польской полиции, их легковушка въехала в дерево на дороге № 591 Ружанка-Воплавки. Двое пассажиров, которые сидели на правой стороне авто, украинцы 23 и 30 лет — погибли на месте. Еще двое пассажиров — граждане Грузии — травмированы.

Сила удара была настолько велика, что из машины выпал двигатель и отлетел на 12 метров, после чего загорелся, пишет «Сегодня».

У водителя легковушки взяли кровь для анализа на содержание алкоголя. Обстоятельства аварии выясняют польские правоохранители.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Польше легковой автомобиль въехал в пешеходов. В результате погибли три украинца. Инцидент произошел на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца в Нижней Силезии.

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