Спорт

Россия пятый раз в истории стала бронзовым призером ЧМ по хоккею (видео)

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, пришло время решающих матчей за медали. Первыми на лед 10-тысячного Зимнего дворца имени Ондрея Непелы в Братиславе вышли неудачники полуфиналов — Россия, которую многие эксперты и болельщики видели победителем турнира, и Чехия.

Матч за третье место

Россия — Чехия — 2:2 (Григоренко, 13, Анисимов, 21 — Ржепик, 14, Кубалик, 19). По буллитам — 2:0.

Игра получилась интересной. Россияне, видимо, слишком расстроились поражением от финнов, поскольку, будучи явным фаворитом в поединке, отдали инициативу чехам. Правда, именно подопечным Ильи Воробьева удалось открыть счет в середине первого периода, но уже через 41 секунду команда Милоша Ржиги сравняли счет, а до конца 20-минутки и вовсе вышли вперед.

Не успела начаться вторая 20-минутка, как россияне отыгрались, после чего долгое время на табло держался ничейный счет. Подопечные Милоша Ржиги атаковали и бросали по воротам больше, но опаснее ситуации возникали возле владений чешского голкипера Грубеца.

Заключительный период был не так богат на события (россияне и вовсе нанесли лишь пять бросков по воротам), и завершился без заброшенных шайб. Овертайм также не принес заброшенных шайб (в целом, счет 2:2 продержался почти 50 минут!), и в итоге все решалось в серии буллитов, в которой более удачливыми оказались россияне. Точными бросками отличились Ковальчук и Гусев, в то время как чехи не реализовали ни одной из своих попыток.

Таким образом, бронзовым призером чемпионата мира пятый раз в истории стала сборная России. А вот чехи седьмой год подряд остаются без медалей мирового первенства.

Сборная России - пятикратный бронзовый призер чемпионата мира

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финны не пустили Россию в финал чемпионата мира по хоккею.

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