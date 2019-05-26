- 19:50 В Днепре разбушевавшиеся хулиганы разбили авто патрульной полиции
- 19:42 Свитолина стартовала на «Ролан Гаррос» с победы над старшей из сестер Уильямс
- 19:21 Россия пятый раз в истории стала бронзовым призером ЧМ по хоккею
- 18:59 «Динамо» в новой форме с автографом Лобановского одолело дома «Львов»
- 18:35 Не продержался и суток: новый стеклянный мост в Киеве покрылся трещинами
- 18:16 Новые тренды в макияже: советы визажиста
- 18:06 Трамп привез жену на турнир борцов сумо в Японии
- 18:02 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 17:43 На автотрассе в Польше дотла сгорел рейсовый автобус Киев — Прага: фото и видео с места ЧП
- 17:12 27 мая на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит дерматоонколог Ирина Сидоренко
Россия пятый раз в истории стала бронзовым призером ЧМ по хоккею (видео)
На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, пришло время решающих матчей за медали. Первыми на лед 10-тысячного Зимнего дворца имени Ондрея Непелы в Братиславе вышли неудачники полуфиналов — Россия, которую многие эксперты и болельщики видели победителем турнира, и Чехия.
Матч за третье место
Россия — Чехия — 2:2 (Григоренко, 13, Анисимов, 21 — Ржепик, 14, Кубалик, 19). По буллитам — 2:0.
Игра получилась интересной. Россияне, видимо, слишком расстроились поражением от финнов, поскольку, будучи явным фаворитом в поединке, отдали инициативу чехам. Правда, именно подопечным Ильи Воробьева удалось открыть счет в середине первого периода, но уже через 41 секунду команда Милоша Ржиги сравняли счет, а до конца 20-минутки и вовсе вышли вперед.
Не успела начаться вторая 20-минутка, как россияне отыгрались, после чего долгое время на табло держался ничейный счет. Подопечные Милоша Ржиги атаковали и бросали по воротам больше, но опаснее ситуации возникали возле владений чешского голкипера Грубеца.
Заключительный период был не так богат на события (россияне и вовсе нанесли лишь пять бросков по воротам), и завершился без заброшенных шайб. Овертайм также не принес заброшенных шайб (в целом, счет 2:2 продержался почти 50 минут!), и в итоге все решалось в серии буллитов, в которой более удачливыми оказались россияне. Точными бросками отличились Ковальчук и Гусев, в то время как чехи не реализовали ни одной из своих попыток.
Таким образом, бронзовым призером чемпионата мира пятый раз в истории стала сборная России. А вот чехи седьмой год подряд остаются без медалей мирового первенства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финны не пустили Россию в финал чемпионата мира по хоккею.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...