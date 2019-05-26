Задержание пикетчиков в Ровно: Зеленского уличили во лжи

Политика

Одна из пикетчиц Дарья Коц, которую задержали полицейкие в Ровно за требование импичмента президента, обвинила Владимира Зеленского во лжи. Об этом она написала в Facebook в комментариях к посту президента.

Президент Украины Зеленский написал, что в Ровно не было никакого задержания активистов и призвал полицию не применять никаких мер против политических протестующих.

«Я есть та задержання девушка. И это — откровенная ложь! Задержание было, было жестокое обращение со мной, и это все на аудиозаписи!!! Пост президента — ложь! Я очень разочарована и подавлена такой реакцией», — написал она в ответ на пост президента.

Тем временем, под стенами Министерства внутренних дел в поддержку задержанных в Ровно собрались активисты, сообщает телеканал «Прямой».

«Мы выступаем против любых лишений людей их прав, в том числе права на мирный протест. Заявление нашей организации мы передали в министерство», — рассказал участник акции Алексей Пастернак в эфире телеканала.

16-летняя активистка Коц также написала в Facebook о шокирующих подробностях своего задержания сотрудниками полиции.

«Утром я нарисовала 4 плаката «Импичмент Президенту», «не кумовство, а «по-брацьки», «Украина вне закона» и «сказал, нарушил, ушел». В 11 утра я встретилась в центре со своим другом, Романом, и около 11:40 мы стали посреди площади, держа их в руках. Нас было только двое — Рома держал один большой плакат, я каждые 10 минут брала в руки другой, маленький. К нам подошла женщина через минут 40 пикета и начала угрожать нам физической расправой, избиением и полицией. Она отошла в сторону, кому-то позвонила (как позже оказалось в полицию) и сразу ушла. Мы простояли еще 15 минут, как к нам подошел человек, представившийся полицейским, показал удостоверение. После двух минут разговора о том, что «митинги должны быть санкционированными, даже если они одиночные и даже если это объявление голодовки — надо об этом сообщить в городское управление» нам предложили пойти в участок. Когда я спросила, зачем, полицейский ответил, что для дачи объяснений. Я уточнила, будет ли составлен на нас админпротокол о правонарушении. «Нет, только дача объяснений» сказал нам этот человек», — сообщила девушка.

Она отметила, что в полицию отказалась идти на допрос без матери, так как она несовершеннолетняя.

«Когда мы пришли в отделение, Рому сразу повели наверх, а я осталась внизу. Какая-то женщина попросила меня проходить, я отказалась идти без матери, так как я несовершеннолетняя, и она должна присутствовать. При этой женщине я позвонила маме и спросила, может ли она приехать. Она сказала, что не может, потому что имеет много дел и в полиции ее не будет. Эти слова были переданы полицейской, которая никак на это не отреагировала и куда-то ушла. Роман написал мне в Telegram и попросил подождать, пока его освободят. Я села и стала ждать, проведя в отделении с момента задержания 2 часа», — объяснила Коц.

По ее словам, после двух часов, проведенных в отделении полиции, «началась жесть, которую ей очень больно вспоминать».

«А когда эти два часа закончились, началась жесть, которую мне очень больно вспоминать. Вниз спустилась белокурая женщина, которая в грубой форме приказала мне подойти к ней и идти вверх. Я отказалась. Она повторила. В течение следующих 10 минут она преграждала мне проход, не позволяла уйти, когда я спрашивала: „Я задержана?“, она мыкала и говорила дождаться ее главного. Все это время я была на телефоне с мамой, которая продолжала напоминать женщине, что она не может приехать, но та все равно не отпускала меня из участка, кричала и вела себя неадекватно. Через 10 минут к нам подошел мужчина, который сказал, что я задержана, а на мою фразу о том, что более трех часов меня держать не имеют права, ответил, что сейчас напишут о сопротивлении полиции, вверх поведут в наручниках и я здесь буду минимум сутки. Тогда я уже ревела навзрыд и мне было очень страшно, потому что, не дожидаясь моей матери, меня повели наверх, туда, где уже 2 часа сидел Роман. Меня завели в другую комнату, посадили на кресло и сказали ждать», — рассказала девушка.

Активистка добавила, что полицейские отказали ей в предоставлении адвоката. По словам Коц, полицейские намекали, что могут «найти у нее наркотики» и грозили уголовной ответственностью за «свержение конституционного строя».

«Когда я сказала, что меня не имеют права здесь держать более трех часов без матери, через некоторое время подошел „главный“, которому ранее звонила госпожа Анна, и я краем уха услышала в углу комнаты разговор (прямая цитата): „если найдут наркотики, то и трое суток можно держать“… После этого я поджала к себе свою сумку и закрыла карманы, мне стало еще страшнее и у меня дальше продолжалась истерика», — вспоминает Коц.

Девушка отметила, что полицейские в грубой форме разговарили с ней и ее мамой.

«Через минуту „главный“ подошел ко мне с очень старой книжкой в руках, ткнул мне пальцем в 185 статью, часть первую, сказав, что по ней я и буду отвечать. После этого он покинул комнату, оставив меня с госпожой Анной и госпожой Анастасией. Я продолжала плакать, Анна продолжала на меня давить. Говорилось о двух админпротоколах и даже об уголовной ответственности „за свержение конституционного строя“ мной, ребенком 16-ти лет. Я продолжала плакать, и через полчаса моя мать приехала в отделение, дальше разговор шел преимущественно с ней. Рому к тому времени уже отпустили, а нас повели в комнату, где находился ранее он. Белокурая женщина Анна продолжала в грубой форме разговаривать со мной и моей матерью, и тогда я уже не могла думать, только плакала и смотрела в стену. Я была в абсолютно разбитом состоянии, мне было трудно сконцентрировать взгляд, поэтому когда при написании пояснительной я попросила показать удостоверение госпожи Анны, мне в грубой форме было отказано сначала вообще его показать, потом показывали с расстояния, на котором я не вижу (зрение — минус восемь). Также Анна назвала неадекватной мою мать и меня, когда я попыталась за нее заступиться», — заявила Коц.

Пикетчица отмечает, что в слезах вместе с мамой, Романом, своей сестрой и Евгением Новицким пошла в центр, где поговорила с журналисткой.

«После этого я пошла домой вместе с мамой. Состояние мое улучшилось лишь ближе к ночи, но даже сейчас, спустя сутки после этого ужаса — я все еще разбита, отчаявшаяся и опустошена. Я пишу эти посты для того, что бы как можно больше людей узнали о произволе и жестокости нашей полиции и что бы такому больше не дали повториться. Спасибо всем за поддержку, правовую помощь и неравнодушие», — резюмировала Коц.

Как писали «ФАКТЫ», 25 мая в Ровно полиция задержала участников несанкционированного митинга за импичмент президента Украины Зеленского.

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