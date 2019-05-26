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Финляндия – трехкратный чемпион мира по хоккею (видео)
В Словакии завершился 83-й по счету чемпионат мира по хоккею. На льду Зимнего дворца имени Ондрея Непелы в Братиславе сошлись сборные Канады и Финляндии.
Финал
Канада — Финляндия — 1:3 (Теодор, 11 — Анттила, 23, 43, Песонен, 56). На 6-й минуте Каски (Финляндия) не реализовал буллит.
На нынешнем первенстве команды уже встречались между собой — в стартовом туре группового этапа финны неожиданно одержали победу со счетом 3:1, а дублем отметился нападающий «суоми» Какко. Неудивительно, что североамериканцы были серьезно настроены взять реванш за то поражение, которое оставалось для них единственным на турнире.
С первых минут подопечные Алена Виньо прижали соперника к воротам. Правда, первый реальный шанс открыть счет упустили не они — финны, играя в меньшинстве, заработали право на пробитие буллита, но Каски исполнил штрафной бросок бесхитростно, и голкипер легко справился с ним. А на 11-й минуте шайба влетела в ворота «суоми» после дальнего броска Теодора.
Гол Теодора (Канада), 11-я минута
Отыграться команде Юкки Ялонена удалось в начале второго периода. Финны реализовали большинство, причем сделал это Анттила, который забросил единственную шайбу в ворота России, тем самым выведя свою команду в финал турнира.
Гол Антилла (Финляндия), 23-я минута
Гол Анттила (Финляндия), 43-я минута
Гол Песонена (Финляндия), 56-я минута
Стоит отметить, что «суоми» довольно успешно сдерживали атакующий порыв соперника, и даже несмотря на то, что их ворота трижды за матч спасал каркас ворот, держались достойно. Более того, в начале заключительной 20-минутки тот же Анттила удачно сыграл на пятачке, подставив клюшку, и забросил вторую шайбу в ворота североамериканцев, которая в итоге стала победной. Добил же канадцев Песонен за четыре минуты до финальной сирены.
Финляндия, поочередно одолев на стадии плей-офф трех главных фаворитов нынешнего мирового первенства, третий раз в истории стали сильнейшей сборной планеты. Что касается канадцев, то североамериканцы потерпели 14-е поражение в истории в решающем матче чемпионата мира, но при этом продолжают оставаться рекордсменами по количеству чемпионских титулов (26).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия пятый раз в истории стала бронзовым призером ЧМ по хоккею.
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