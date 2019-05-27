Стало известно, почему после замужества женщины быстро толстеют

Украина

Сотрудники австралийского университета Квинсленда в течение девяти лет наблюдали за личной жизнью 15 тысяч мужчин и женщин, пытаясь изучить их привычки и предпочтения. Об этом пишет ukrhealth.

«Наше исследование было направлено на демонстрацию того, что люди в браке толстеют гораздо интенсивнее, чем свободные люди»,— объяснила Шарлотта Джексон, член исследовательской группы.

Некоторые из участвовавших в эксперименте людей имели партнеров и состояли в браке, а другие были одинокими.

Результаты эксперимента показали: когда люди находились в отношениях, но не были связаны узами брака, они больше ели овощей и фруктов, чем женатые и замужние. Кроме того, свободные от уз брака люди меньше курили и пили спиртное. Ученые пришли к выводу, что шансы растолстеть у одиноких, разведенных или вдовцов гораздо меньше, чем в семейных мужчин и женщин.

Авторы исследования считают, что это связано с общим семейным питанием. В браке люди часто едят вместе, поэтому чаще всего готовят калорийную пищу. А порции становятся со временем гораздо больше, чем в холостые годы.

Кроме того, фигуру очень портят общие посиделки со второй половиной по просмотрам любимых сериалов или фильмов. Чаще всего этот вид семейного досуга сопровождается употреблением снеков, закусок, пива, вина и газированной воды.

Еще одна причина набора веса после брака — дети. Родители часто доедают за своими потомками, если те отказываются или не могут съесть свою порцию. Получается, родители съедают больше нормы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похудеть можно с помощью питьевой воды. Это возможно благодаря тому, что организм человека содержит в себе более 50% воды, и поэтому вода является одним из важнейших компонентов для него. Она поддерживает мышцы и суставы, выводит вредные вещества изнутри, и способствует сжиганию калорий. Организм без воды не способен противодействовать жиру.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter