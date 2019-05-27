- 4:20 Быстрее самолета: в Китае представили поезд, который может развивать скорость до 600 км/ч
- 3:25 «Сними шляпу»: Варнава возбудила пользователей пикантным фото
- 3:07 Пиво голышом: в Лондоне появился нудистский паб
- 2:41 Стало известно, почему после замужества женщины быстро толстеют
- 2:28 Довели крымчан: в оккупированном Севастополе срывали флаги РФ и бросали их на проезжую часть
- 1:17 Разгул стихии на западе Украины: жертвами «большой воды» стали уже два человека, — ГосЧС
- 0:45 Девочке не рад: Сергей Лазарев «жестко» прокомментировал сообщение о рождении дочери
- 0:43 Украинская красавица Алина Байкова помогла в Каннах собрать 15 млн долларов
- 0:12 Процесс пошел: в Беларуси впервые демонтировали памятник Ленину
- 23:56 «Совершенно не интересуется»: Супрун раскритиковала увлекшегося ток-шоу Зеленского
Стало известно, почему после замужества женщины быстро толстеют
Сотрудники австралийского университета Квинсленда в течение девяти лет наблюдали за личной жизнью 15 тысяч мужчин и женщин, пытаясь изучить их привычки и предпочтения. Об этом пишет ukrhealth.
«Наше исследование было направлено на демонстрацию того, что люди в браке толстеют гораздо интенсивнее, чем свободные люди»,— объяснила Шарлотта Джексон, член исследовательской группы.
Некоторые из участвовавших в эксперименте людей имели партнеров и состояли в браке, а другие были одинокими.
Результаты эксперимента показали: когда люди находились в отношениях, но не были связаны узами брака, они больше ели овощей и фруктов, чем женатые и замужние. Кроме того, свободные от уз брака люди меньше курили и пили спиртное. Ученые пришли к выводу, что шансы растолстеть у одиноких, разведенных или вдовцов гораздо меньше, чем в семейных мужчин и женщин.
Авторы исследования считают, что это связано с общим семейным питанием. В браке люди часто едят вместе, поэтому чаще всего готовят калорийную пищу. А порции становятся со временем гораздо больше, чем в холостые годы.
Кроме того, фигуру очень портят общие посиделки со второй половиной по просмотрам любимых сериалов или фильмов. Чаще всего этот вид семейного досуга сопровождается употреблением снеков, закусок, пива, вина и газированной воды.
Еще одна причина набора веса после брака — дети. Родители часто доедают за своими потомками, если те отказываются или не могут съесть свою порцию. Получается, родители съедают больше нормы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похудеть можно с помощью питьевой воды. Это возможно благодаря тому, что организм человека содержит в себе более 50% воды, и поэтому вода является одним из важнейших компонентов для него. Она поддерживает мышцы и суставы, выводит вредные вещества изнутри, и способствует сжиганию калорий. Организм без воды не способен противодействовать жиру.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»