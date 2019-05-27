Украина

Будем только мечтать о дождях: синоптик прогнозирует в Украине период аномальной жары

Июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. В то же время, несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Такой прогноз изданию «Телеграф» привел синоптик Леонид Горбань.

По его мнению, в мае погода в Украине будет постепенно прогреваться, а температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14−15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

«Температура будет доходить до +29 +33 градусов. В июле температура будет такой же жаркой», — сказал синоптик.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6−7 числа и затянется до 9−10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27−28 мая ожидается переменная облачность, тем не менее сильных осадков уже не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5−10 метров в секунду. Температура ночью составит 13−18 градусов тепла, а днем температура будет колебаться от 8−13° на западе страны до 24−29° на юго-востоке.

29 мая во западных областях ожидаются грозовые дожди, днем местами значительные, также незначительные осадки в этих регионах ожидают 30 мая, Днем 29 мая температура составит 20−25 градусов, 30 мая — 17−22 градусов. На остальной территории преимущественно без осадков, лишь днем 30 мая в северных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь.

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