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Разгул стихии на западе Украины: жертвами «большой воды» стали уже два человека, — ГосЧС
В Закарпатье и в Ивано-Франковской области из-за подтопления погибли два человека, в том числе один ребенок. Об этом заявил на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили в ГосЧС.
По данным спасателей, погибли 57-летний житель Ивано-Франковской области и 11-летний мальчик на Закарпатье.
«В результате неблагоприятных погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей по оперативным данным частично подтоплены около 2 тыс. домов, более 7 тыс. 300 домохозяйств, 8 тыс. 800 га сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов», — добавил заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.
Сообщается, что по состоянию на 18:00 26 мая в Ивано-Франковской области подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 19 дворов в 4 населенных пунктах области (Калуш, с. Перевозец, с. Топоровцы, с. Пнив), уровень воды постепенно спадает.
На Закарпатье подтоплений жилых домов и дворов нет, остаются подтопленными 80 подвальных помещений жилых домов, 435 га сельхозугодий и 52 га пастбищ.
В то же время, согласно сообщению Укргидрометцентра, 27−28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 0,1−0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий. До 27 мая включительно в результате продолжения повышения уровней воды на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и Припяти (Волынская, Ровенская обл.) ожидается дальнейшее затопление заводей и сельскохозяйственных угодий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 мая в поселке Воловец в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения и его унесло течением. Тело школьника обнаружили в трех километрах от места происшествия.
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