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Пока Меган и Гарри будут с Арчи: стало известно, почему принц Чарльз согласился встретиться с Трампом

В начале июня президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибудет в Британию с официальным визитом, и при этом чета посетит не только Букингемский дворец, но и резиденцию принца Чарльза Кларенс-Хаус. Об этом пишет Hello! со ссылкой на The Telegraph.

В частности, 3 июня принц Чарльз и герцогиня Камилла будут ждать Дональда и Меланию Трамп на чаепитие в своей официальной резиденции в Лондоне. Встреча принца Уэльского с главой США, которую многие обозреватели называют неожиданной, пройдет в тот же день, что и государственный прием в Букингемском дворце в честь президента США.

Во время прошлогоднего визита Трампа в Британию принц Уэльский не проводил встречу с политиком из-за массовых протестов в столице, при этом подчеркивалось, что Чарльз, принцы Уильям и Гарри отказались принимать участие в мероприятиях, которые расцениваются американской стороной как «оскорбительные».

По некоторым данным, после сообщения Трампу о планируемой встрече с Чарльзом визит политика в Лондон оказался под угрозой срыва. Американский президент всерьез опасался, что Его Высочество будет ему «читать лекции» по таким вопросам, как изменение климата, но, похоже, Трампа удалось успокоить.

Как уточняется, принц Чарльз впервые лично примет президента США, и это весьма важный знак: статус Его Высочества в качестве будущего короля укрепляется, 93-летняя Королева постепенно передает наследнику все больше полномочий и обязанностей. В то же время сам принц определенно готов пожертвовать некоторыми личными увлечениями (например, защита окружающей среды) ради интересов Королевства.

В Кларенс-Хаусе от комментариев отказались, но известно, что Чарльз сыграет полноценную и значимую роль во время трехдневного визита Трампа, стартующего 3 июня. Кстати, на государственном банкете в честь американского президента ожидается присутствие принца Уильяма и герцогини Кембриджской. Принц Гарри и Меган проведут вечер дома, с малышом Арчи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 26 мая, президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли с официальным визитом в Японию. Первый день выдался весьма насыщенным. С Трампом встретился премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Два лидера провели переговоры, после чего сыграли в гольф. Но на этом программа не закончилась. Абэ повез Трампа на летний турнир сумоистов — финал Кубка императора Японии. Сумо — традиционная японская борьба с очень древними корнями.

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