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В Закарпатье в реке обнаружили тело погибшего ребенка, возможно, принесенное с территории Румынии
В поселке городского типа Буштино (Тячевский район Закарпатской области) в реке Теребля под мостом местные жители нашли тело погибшей девочки. Ранее в этой области вода унесла 5-классника — жителя райцентра Воловец, который на перемене пошел посмотреть на реку и упал.
Как сообщили в Закарпатской облгосадминистрации, тело девочки (возраст примерно 8−10 лет) запуталось в ветках, которые паводок нанес под мост. По предварительным данным, ребенок мог погибнуть где-то неделю назад — точное время смерти установят эксперты.
«Заявлений о пропаже детей такого возраста в полицию за последние недели не поступало, поэтому личность девочки пока не установлена, — сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас, — Хотя трудно представить, что исчезновение ребенка могло пройти незамеченным. Поскольку Теребля является притоком Тисы, а в паводковые дни место обнаружения ребенка фактически находилось в дельте переполненной Тисы, возможно, тело было принесено течением реки с территории Румынии».
Украинские правоохранители связались румынскими коллегами в связи с гибелью девочки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Калуше (Ивано-Франковская область) 62-летнего мужчину унесло водой. ЧП случилось, когда он вместе с сыном расчищал сточную канаву, чтобы отвести воду со двора. Мужчина поскользнулся, упал и вода подхватила его.
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