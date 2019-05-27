Происшествия

В Закарпатье в реке обнаружили тело погибшего ребенка, возможно, принесенное с территории Румынии

В поселке городского типа Буштино (Тячевский район Закарпатской области) в реке Теребля под мостом местные жители нашли тело погибшей девочки. Ранее в этой области вода унесла 5-классника — жителя райцентра Воловец, который на перемене пошел посмотреть на реку и упал.

Как сообщили в Закарпатской облгосадминистрации, тело девочки (возраст примерно 8−10 лет) запуталось в ветках, которые паводок нанес под мост. По предварительным данным, ребенок мог погибнуть где-то неделю назад — точное время смерти установят эксперты.

«Заявлений о пропаже детей такого возраста в полицию за последние недели не поступало, поэтому личность девочки пока не установлена, — сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас, — Хотя трудно представить, что исчезновение ребенка могло пройти незамеченным. Поскольку Теребля является притоком Тисы, а в паводковые дни место обнаружения ребенка фактически находилось в дельте переполненной Тисы, возможно, тело было принесено течением реки с территории Румынии».

Украинские правоохранители связались румынскими коллегами в связи с гибелью девочки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Калуше (Ивано-Франковская область) 62-летнего мужчину унесло водой. ЧП случилось, когда он вместе с сыном расчищал сточную канаву, чтобы отвести воду со двора. Мужчина поскользнулся, упал и вода подхватила его.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter