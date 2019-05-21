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Происшествия

ЧП в Калуше: мужчину смыло водой в реку после ливня

13:55 21 мая 2019 391
Подтопление в Ивано-Франковской области
Инф. «ФАКТОВ»

В Калуше (Ивано-Франковская область) 62-летнего мужчину унесло водой. Ранее сообщалось, что в этом регионе из-за обильных осадков и поднятия уровня воды в реках были подтоплены более три тысячи 240 домохозяйств, частично повреждены два моста местного значения,

Как сообщает ТСН, жителя Калуша до сих пор не нашли. ЧП случилось, когда мужчина вместе с сыном расчищал сточную канаву, чтобы отвести воду со двора. Он поскользнулся, упал и вода подхватила его. Спасатели провели на реке визуальный осмотр, но пропавшего не обнаружили

Сообщается, что в некоторых населенных пунктах вода поднялась на метр. При это больше вреда нанесли не большие реки, а маленькие, загроможденные мусором.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской области 20 мая выпал крупный град. Так, в Выгоде Долинского района выпал град размером с куриное яйцо.


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