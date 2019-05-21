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ЧП в Калуше: мужчину смыло водой в реку после ливня
В Калуше (Ивано-Франковская область) 62-летнего мужчину унесло водой. Ранее сообщалось, что в этом регионе из-за обильных осадков и поднятия уровня воды в реках были подтоплены более три тысячи 240 домохозяйств, частично повреждены два моста местного значения,
Как сообщает ТСН, жителя Калуша до сих пор не нашли. ЧП случилось, когда мужчина вместе с сыном расчищал сточную канаву, чтобы отвести воду со двора. Он поскользнулся, упал и вода подхватила его. Спасатели провели на реке визуальный осмотр, но пропавшего не обнаружили
Сообщается, что в некоторых населенных пунктах вода поднялась на метр. При это больше вреда нанесли не большие реки, а маленькие, загроможденные мусором.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской области 20 мая выпал крупный град. Так, в Выгоде Долинского района выпал град размером с куриное яйцо.
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