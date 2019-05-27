Происшествия

Из-за «забывчивости» прокуроров в Одессе выпустили на свободу подозреваемого в зверском убийстве

В Одессе из СИЗО выпустили подозреваемого в убийстве жительницы курортного поселка Сергеевка (Белгород -Днестрвовский район Одесской области) Инны Бешляги, совершенном летом 2018 года («ФАКТЫ об этом писали в публикации «Выбивали» долги: под Одессой жестоко убили и сожгли женщину).

О происшедшем «ФАКТАМ» сообщили в общественной организации «Лучшие люди Одессы».

«Около года назад наша организация помогала в поиске женщины, которую зверски убил сосед. Сегодня стало известно от родственников погибшей, что обвиняемого вчера отпустили из СИЗО, так как прокуратура, а именно прокурор Граматик Александр Степанович, не подал ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемому», — заявили в организации.

Информацию подтвердил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, который сообщил, что подозреваемого в резонансном преступлении уже выпустили на свободу:

«Сначала долго определяли подсудность, которая рассматривала меру пресечения, потом коллегия собиралась… В итоге истек срок, а ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения обвиняемому так никто и не видел».

Форостяк считает, что произошедшее — результат несовершенства судебной системы, не соответствующей, в частности, требованиям современного Уголовно- процессуального кодекса. Проблема также в отсутствии персональной ответственности следствия, прокуратуры, судей.

В результате, по мнению советника главного областного полицейского, отпустили обоснованно подозреваемого в жестоком убийстве из корыстных побуждений и хладнокровной попытке избавиться от тела. По его словам, это не единичный случай, когда злоумышленники выходят на свободу и потом угрожают жертвам или пострадавшим.

«На это уже неоднократно указывал Вячеслав Аброськин (первый заместитель главы Нацполиции. — Авт.) с конкретными примерами, когда отпускали на волю опасных злоумышленников, которые были задержаны на месте преступления», — заявил Форостяк.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на Закарпатье осужден подросток, убивший друга-школьника, а в Черновицкой области женщина пять месяцев прятала в подвале труп своей матери, чтобы получать ее пенсию.

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