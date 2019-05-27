- 10:02 Из-за «забывчивости» прокуроров в Одессе выпустили на свободу подозреваемого в зверском убийстве
- 9:59 Песков о судьбе задержанных украинских моряков: «Решит суд»
- 9:47 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 9:42 Невероятное зрелище: появились фото и видео грандиозного концерта "Океана Эльзы" на День Киева
- 9:39 Как штора: Ани Лорак раскритиковали в России за выбор наряда
- 9:31 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 9:22 В Закарпатье в реке обнаружили тело погибшего ребенка, возможно, принесенное с территории Румынии
- 9:20 Мелания Трамп в Японии удивила необычной обувью и платьем, как у Меган Маркл
- 9:19 В Сумах пьяные спортсмены крушили припаркованные автомобили
- 9:06 Коломойский признался, что Зеленского на выборах поддержали почти все олигархи
Из-за «забывчивости» прокуроров в Одессе выпустили на свободу подозреваемого в зверском убийстве
В Одессе из СИЗО выпустили подозреваемого в убийстве жительницы курортного поселка Сергеевка (Белгород -Днестрвовский район Одесской области) Инны Бешляги, совершенном летом 2018 года («ФАКТЫ об этом писали в публикации «Выбивали» долги: под Одессой жестоко убили и сожгли женщину).
О происшедшем «ФАКТАМ» сообщили в общественной организации «Лучшие люди Одессы».
«Около года назад наша организация помогала в поиске женщины, которую зверски убил сосед. Сегодня стало известно от родственников погибшей, что обвиняемого вчера отпустили из СИЗО, так как прокуратура, а именно прокурор Граматик Александр Степанович, не подал ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемому», — заявили в организации.
Информацию подтвердил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, который сообщил, что подозреваемого в резонансном преступлении уже выпустили на свободу:
«Сначала долго определяли подсудность, которая рассматривала меру пресечения, потом коллегия собиралась… В итоге истек срок, а ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения обвиняемому так никто и не видел».
Форостяк считает, что произошедшее — результат несовершенства судебной системы, не соответствующей, в частности, требованиям современного Уголовно- процессуального кодекса. Проблема также в отсутствии персональной ответственности следствия, прокуратуры, судей.
В результате, по мнению советника главного областного полицейского, отпустили обоснованно подозреваемого в жестоком убийстве из корыстных побуждений и хладнокровной попытке избавиться от тела. По его словам, это не единичный случай, когда злоумышленники выходят на свободу и потом угрожают жертвам или пострадавшим.
«На это уже неоднократно указывал Вячеслав Аброськин (первый заместитель главы Нацполиции. — Авт.) с конкретными примерами, когда отпускали на волю опасных злоумышленников, которые были задержаны на месте преступления», — заявил Форостяк.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на Закарпатье осужден подросток, убивший друга-школьника, а в Черновицкой области женщина пять месяцев прятала в подвале труп своей матери, чтобы получать ее пенсию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...