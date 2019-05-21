Происшествия

Очень хотела получать пенсию: женщина пять месяцев прятала в подвале труп своей матери (видео)

В Черновицкой области женщина вместе со своим сожителем в начале января спрятала тело умершей матери, чтобы получать ее пенсию. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Уточняется, что пенсионерка умерла ориентировочно 2 января, но точная дата смерти будет известна после проведения экспертизы.

Работники сельсовета обратились в апреле в полицию, что давно не видели пенсионерку. Пропавшую объявили в розыск. Дочь рассказала полицейским, что мать жива и находится в Черновцах, но не имеет постоянного места жительства и она с ней порой видится. Однако дочь, имея поручение, все время получала ее пенсию.

Женщина в очередной раз пришла за пенсией, однако там ее встретили полицейские, которые имели рабочую версию, что дочь знает местонахождение матери.

Вместе с ней правоохранители пошли к ее дому, где она призналась, что на самом деле мать не исчезала, а умерла еще в январе. После этого женщина вместе с сожителем перенесли тело в подвал. Она утверждает, что нее не было средств похоронить мать, поэтому она так поступила.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту мошенничества, в частности присвоение 8 тысяч гривен пенсии умершей матери. Также в полиции сейчас разыскивают сожителя горе-дочери.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году полиция Торонто арестовала 66-летнего дизайнера ландшафтов Брюса Макартура, которому предъявлены обвинения в пяти убийствах. Преступления были совершены в разные годы. Во всех случаях жертвы — мужчины. Четверо из них находились в розыске как пропавшие без вести. Пятого никто не искал. По данным полиции, Макартур расчленял трупы жертв, а потом прятал части тел в цветочных горшках и вазах на участках своих клиентов.

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