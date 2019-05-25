Нанес 20 ударов ножом: на Закарпатье осужден подросток, убивший друга-школьника

Происшествия

В Закарпатье Мукачевский городской районный суд приговорил к 3,5 годам заключения юношу, которого обвинили в убийстве школьника. Кроме этого, постановлено взыскать с него 1,5 миллиона гривен морального ущерба в пользу отца и матери умершего школьника, сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

В ходе судебного заседания прокурор предоставил неопровержимые доказательства вины подозреваемого. Обвинитель просил суд учесть все представленные факты, признать обвиняемого виновным в умышленном убийстве и назначить наказание в виде 15 лет за решеткой.

Также прокурор представил заключение эксперта по результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, где четко указано, что обвиняемый не страдал острым психическое или хроническое заболевание, слабоумие, мог осознавать и осознавал значение своих действий и руководил ими.

Прокуратура Закарпатской области намерена оспаривать решение районного суда в связи с мягкостью назначенного наказания.

Напомним, в марте 2018 года на Закарпатье в поселке Нижняя Апша 14-летний парень поссорился со своим товарищем из девятого класса и нанес ему около 20 ударов ножом. 12 декабря 2018 года суд удовлетворил ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей.

Сразу после этого в родном селе погибшего школьника стали проводить акции против того, чтобы 15-летнего обвиняемого в убийстве отпустили под залог. Протестующие требовали справедливого решения суда относительно подозреваемого в убийстве. Они выступали против возможного освобождения под залог обвиняемого.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси школьник зарезал учительницу и сверстника. Было выявлено, что подозреваемый в нападениях школьник пришел в школу около 7.40, поставил портфель и вышел из кабинета. Затем он вернулся в класс и напал на учительницу истории, которая должна была вести первый урок. Соученики, попытавшиеся защитить педагога, были ранены. После этого нападавший забежал в соседний кабинет, где смертельно ранил 11-классника.

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