Россией правят двойники Путина? Журналист рассказал о свежих слухах в Москве

Украина

Столица России Москва полнится слухами, что президента РФ Владимира Путина давно нет в живых, а публике представляют его двойника. Ранее россияне обратили внимание на изменившийся голос хозяина Кремля, который выступал по поводу раздачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

«Путин уйдет, безусловно. Его вынесут вперед ногами. Сейчас скажу такую дикую конспирологическую вещь: Москва полнится слухами, что Путина якобы уже нет в живых. Что вместо него показывают бесконечных двойников: якута, круглого, квадратного, банкетного, не знаю, кого там еще», — заявил в интервью «Обозревателю» оппозиционный российский журналист Александр Сотник.

По его словам, в данных обстоятельствах конспирологи имеют право на свое мнение. А обстоятельства, как утверждает журналист, таковы, что Россия «управляется в режиме спецопераций», по телевизору до граждан доносят специнформацию, которая совершенно не соответствует действительности и что Путин может быть сразу в двух местах одновременно. «Боюсь, что эта конспирологическая теория может иметь под собой основания. И если это так, то мы вообще столкнулись с какой-то новой, непонятной формой управления, взаимодействия властной группировки с населением, когда есть виртуальный портрет и даже есть несколько похожих на него кукол. А страной коллегиально руководит какая-то банда», — отметил он.

Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации, Александр Сотник предположил, что россиянам могут показать Путина, который «устал и уходит», поскольку любой двойник прочитает заготовленную речь. «А где Путин? А он уже черт знает где. С другой стороны, если вся эта конспирология — полная фигня, а Путин существует физически, и именно он правит, то сам он никогда не уйдет», — резюмировал журналист. Александр Сотник также заявил, что хоть и не является конспирологом и не поддерживает данную теорию, в данной конкретной ситуации может быть все, что угодно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман раскритиковал теорию о том, что нынешний президент РФ Владимир Путин не настоящий, не исключив при этом наличие двойников, которых, по его словам, могут использовать в технических целях, но не на официальных мероприятиях. «Это абсолютнейшая, полная чушь, что Путин ненастоящий. Он, конечно, постоянно колет ботокс, я думаю, ему делают какие-то мини-пластические операции. Он же у нас „не стареет душой (и физиономией) ветеран“. Морда у него все расширяется и расширяется за счет ботокса. Но никакой подмены нет», — считает он.

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