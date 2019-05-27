Возбуждены десятки уголовных дел: Мельничук откровенно рассказал о преступлениях "Айдара" (видео)

Украина

Против бойцов батальона «Айдар» ведется около 58 уголовных дел по обвинениям в мародерстве и другим преступлениям. Об этом сообщил бывший командир «Айдара», народный депутат Украины Сергей Мельничук.

«Часть „Айдара“ действительно занималась мародерством. Открыты уголовные производства. На данный момент есть список уголовных дел, это примерно 58 дел, по которым ведется производство. Некоторые уже в судах», — рассказал он, передает Obozrevatel.

Он подчеркнул, что в мародерстве оказались замешаны бойцы, которые находились в тылу. В это время другая часть батальона «воевала и штурмовала Луганск». По его данным, основные места совершения преступлений — Рубежное, Северодонецк, Сватово, Старобельск, Половинкино.

«Пока кто-то в Хрящеватом, Новосветловке, Лутугино отдавал свои жизни, в это время группы лиц — уже на гражданской территории — похищали зажиточных людей, грабили, мародерствовали. Много есть вопросов», — признал бывший командир.

Отметим, что 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» был создан в мае 2014 года по инициативе тогдашнего коменданта «Самообороны Майдана» Мельничука. В него вошли добровольцы из «Самообороны» и «Правового сектора».

«Айдар» считался одним из наиболее боеспособных батальонов. Именно его бойцы без потерь освободили от террористов «ЛНР» город Счастье.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в ДТП погиб боец батальона «Айдар» Александр Коляда, позывной «Лемур».

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