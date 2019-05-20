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Происшествия

Стало известно о трагической гибели бойца «Айдара» с позывным «Лемур»

15:33 20 мая 2019 530
Александр Коляда
Инф. «ФАКТОВ»

Погиб боец батальона «Айдар» Александр Коляда, позывной «Лемур». Об этом говорится на странице батальона в Facebook.

«Александр Коляда перешел в Небесную роту „Айдара“. Героям слава, побратимам — оружие!», — пишут айдаровцы.

В комментариях к посту пишут, что Коляда погиб в ДТП.


Волонтер Наталья Юсупова, которая хорошо была знакома с погибшим, вспоминает, как лечили тяжело раненного «Лемура» в 2017, его свадьбу и другие эпизоды из прошлой жизни.

«Лемур был мужественным воином, преданным другом и честным человеком. В моей памяти навсегда останется… Лемурчик, спасибо тебе за дружбу и за преданность… Душа разрывается. Светлая память. Это несправедливо! Ты наш Воин Света! Мы всегда будем тосковать по тебе», — пишет Юсупова.

Как сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий — ивано-франковец Василий Джус. А на днях в Харькове простились с погибшим от пули российского снайпера бойцом штурмового батальона «Донбасс-Украина» Антоном Безверхним (позывной «Питбуль»). 7 мая в ожесточенном бою под оккупированной Горловкой (Донецкая область) погиб боец батальона «Айдар» Сергей Дрогин.

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