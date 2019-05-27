Спорт

Хабиб устроил спарринг с отцом и не смог выиграть (видео)

Чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (27 побед, ни одного поражения) готовится к своему возвращению после длительной дисквалификации, полученной за драку после боя с ирландцем Конором Магрегором.

Видео с одной из тренировок Нурмагомедова опубликовал на своей странице в Instagram тренер россиянина Хавьер Мендес. Примечательно, что в качестве спарринг-партнера Хабиба выступил его отец — Абдулманап, и чемпиону не удалось справиться с ним.

«Он сказал, что вновь попробует. Однако итог будет таким же, потому что Хабиб борется против самой большой преграды — своего отца Абдулманапа», — подписал видео Мендес.

Добавим, что срок дисквалификации Хабиба завершается 6 июля. Ожидается, что свой следующий бой чемпион проведет в рамках турнира, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ), а его соперником станет временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб поборолся с медведем.

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