Хватило бы двух недель: Ярош оценил перспективы наступления ВСУ на Донбассе

Украина

Украинской армии хватило бы двух недель, чтобы на Донбассе прорваться к границе и нейтрализовать группировки противника в крупных городах. Ранее сообщалось, что за год ВСУ удалось вернуть контроль над тремя населенными пунктами и около 24 квадратных километров территории.

О возможности армии выйти к границе и начать строить оборону в интервью «Обозревателю» заявил командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. «Думаю, недели две нам бы хватило для того, чтобы прорваться к границе, начать активно выстраивать сплошную сеть обороны по границе, окружить и нейтрализовать те бандгруппировки, которые находятся в крупных городах», — заявил он.

По его словам, военному командованию строило бы провести несколько операций по освобождению населенных пунктов, которые по Минским соглашениям должны быть подконтрольными правительству, к примеру, Дебальцева и Докучаевска. «При нормальном планировании операций потерь с нашей стороны будет немного. А вот потери врага будут очень серьезными», — отметил он и добавил, что у боевиков катастрофически не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения.

«Если почитать, что пишут сепары, видно, что они морально сломлены и паникуют. Например горловское направление они совсем не перекрывают. Потому что, как они сами признают, у них нет сплошной линии обороны, лишь отдельные «очаги сопротивления», — добавил Дмитрий Ярош. Ссылаясь на данные разведки, он также сообщил, что поток наемников на Донбасс последние несколько лет очень сильно снизился и что войну в России рекламируют значительно меньше, чем в 2014−15 годах. И, естественно, снижается финансирование боевиков.

«Война в России уже не популярна, — сказал Дмитрий Ярош. — За пару недель абсолютно реально провести хорошую наступательную операцию. Имея гарантию, что Россия не вмешается, мы можем разгромить Первый и Второй корпуса так называемых „ЛДНР“, которые фактически являются вооруженными формированиями РФ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее Дмитрий Ярош заявлял, что Донбасс можно вернуть под контроль Украины военным путем при условии дипломатической поддержки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter