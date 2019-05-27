Украина

Жарко и ветрено: синоптик рассказала о погоде в последние дни мая

В Украину идет летняя жара. Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Лето приближается и, соответственно, приближается летняя погода», — пишет она.

По ее словам, 28 мая в большинстве областей Украины будет солнечно и даже жарко. В течение дня ожидается +25 +30 градусов.

«В западных областях во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами, днем предполагается +23 +27 градусов», — написала синоптик.

Диденко отметила, что 28 мая будет сильный порывистый ветер.

«В Киеве 28-го мая будет сухо солнечно и жарко, днем нагреет до +26 +29 градусов. Но также будет сильный южный ветер», — пишет синоптик.

В среду 29 мая погода останется без изменений.

«В четверг-пятницу станет дождливо, с конца недели на Западе Украины ожидается похолодание, со следующего понедельника похолодание распространится на большинство областей», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. В то же время, несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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