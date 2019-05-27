Мир

Британский принц Гарри вернулся в Виндзор из Италии, где он провел три дня, хотя изначально предполагалось, что он будет отсутствовать дома только сутки. Герцог Сассексский прилетел в Рим, чтобы принять участие в благотворительном матче в поло. Его организовала патронируемая Гарри организация Sentebale, помогающая африканским детям. Команда принца выиграла. Ожидалось, что он сразу же вылетит домой — к жене Меган Маркл и их сыну Арчи, родившемуся 6 мая. Тем более, что Меган сейчас осталась совсем одна — ее мать Дория вернулась домой в Лос-Анджелес спустя две недели после родов дочери.

Однако по каким-то причинам принц решил задержаться в Италии. Как шутят пользователи соцсетей, Его Высочество хотел отдохнуть от жены и ребенка и спокойно поспать.

Как пишет издание Hello!, принца засекли на борту самолета British Airways, вылетевшего из римского аэропорта Фьюмичино. Гарри летел первым классом. Его заметили пассажиры. Так, одна из них написала в соцсети: «Этим утром, покидая Рим, я отправилась в туалет, и мне пришлось ждать. Пока я там стояла, то заметила парня, который выглядел, как принц Гарри. У него было обручальное кольцо на пальце, и выглядел он очень уставшим. Парень возле него казался охранником и пристально смотрел на меня. В конце концов, у меня в мозгах что-то щелкнуло, и я сообразила — да это же принц Гарри на обратном пути в Лондон из Рима… Он вежливо улыбнулся и сказал: „Привет“, когда понял, что я его узнала». Девушка сказала, что попыталась сделать его снимок — ведь не каждый день увидишь принца, летевшего коммерческим рейсом.

Принца сопровождала охрана и его личные секретари.

Команда Гарри выиграла

Гарри уже не в первый раз уезжает от жены и ребенка. Спустя три дня после рождения Арчи принц вылетел в Нидерланды. Однако там он провел всего один день.

Читайте также: Королева Елизавета посетила свое поместье Балморал, но не смогла ночевать в замке из-за туристов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter