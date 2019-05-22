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Мать Меган Маркл Дория Рэгленд, которая приехала в Великобританию за три недели до родов дочери, уже отбыла обратно в США. Это произошло всего две недели спустя после рождения ее первого внука Арчи Харрисона. Папарацци засняли Дорию на прогулке с ее собаками в Лос-Анджелесе.

Изначально предполагалось, что 62-летняя Рэгленд проведет в Фрогмор-коттедже (семейном доме Меган и Гарри на территории Виндзорского замка) первые несколько месяцев жизни Арчи. Ранее принц Гарри называл тещу «бесценный помощницей». Говорили, что Меган даже не будет нанимать няню, полагаясь на помощь Дории, которая даже прошла в Америке специальные курсы по уходу за младенцами. Теперь, как сообщает Daily Mail, герцогу и герцогини Сассекским без няни уже не обойтись. А инструктор по йоге Дория, похоже, не хочет полностью посвятить себя выполнению обязанностям бабушки и отказаться от привычного образа жизни. Впрочем, для нее зарезервированы апартаменты в Фрогмор-коттедже, и она собирается часто посещать дочь, зятя и внука. Перелет из Лос-Анджелеса в Лондон занимает около десяти часов.

Помимо помощницы по уходу за ребенком, Гарри и Меган подыскивают себе также повара, так как Меган сейчас некогда готовить.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Первая годовщина: Меган Маркл и принц Гарри показали фото со свадьбы, которые никогда прежде не публиковались.

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