Мир

Британская королева Елизавета II посетила свое поместье Балморал в Шотландии. Это любимое место летнего отдыха английского монарха. Резиденция является частной и принадлежит лично Елизавета, а не английской короне. Тем не менее, как сообщает издание Express, хозяйка не смогла ночевать в своем замке, а вынуждена была остановиться в расположенном на территории поместья особняке Craigowan Lodge. Он находится примерно в полутора километрах от замка Балморал.

Замок Балморал

Дело в том, что сейчас замок открыт для туристов. Ежегодно достопримечательность посещают 50 тысяч человек, желающих ознакомиться с бытом королевской семьи. Посетителей пускают в замковый сад, в конюшни и бальный зал. Замок будет открыт для публики до 31 июля. После чего Елизавета сможет спокойно провести здесь остаток лета.

В поездке Елизавету сопровождали ее младший сын принц Эдвард и его семья. Елизавета, Эдвард и его 15-летняя дочь леди Луиза Виндзор вместе посетили церковь, которая находится возле замка. Ее Величество была в ярком наряде оттенка, который называют «королевский синий». Ее внучка оделась в тон бабушке, выбрав темно-синий кардиган. Жена Эдварда Софи, графиня Уэссекская, и их 11-летний сын Джеймс, виконт Северн, остались в Craigowan Lodge, где насчитывается семь спален.

Елизавета и Луиза

Елизавета и Эдвард

Между тем, как пишет Daily Mail, королева крайне расстроена смертью своей верной экономки Аннетт Уилкин, которая проработала в Виндзорском замке более 40 лет, начав со скромной должности младшей горничной. Елизавета была так расположена к Аннетт, что однажды даже подарила ей одну из своих любимых собак породы корги. Уиклин неожиданно умерла в возрасте 72 лет после короткой болезни. Женщина никогда не была замужем и целиком посвятила себя служению королеве. «Королева и ее родные обожали ее. Она была почти частью семьи», — говорит источник. Елизавета даже собирается нарушить принятый протокол и лично посетить похороны Аннетт.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Королева Елизавета II рассказала, как едва не погибла.

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