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На украинских заправках дешевеет горючее: что будет с ценами на топливо в ближайшее время

Стоимость горючего в Украине остается стабильной, а цена сжиженного газа даже снижается. За неделю он подешевел на 10 копеек. В понедельник, 27 мая, литр бензина А-95 стоил в среднем по стране 30,32 грн, дизельного топлива — 29,86 грн, сжиженного газа — 13,40 грн.

В то же время на мировом нефтяном рынке резко снизились цены. В понедельник, 27 мая, стоимость нефти марки Brent опустилась до 67,42 доллара за баррель. Это наибольший обвал с начала года.

Одной из главных причин снижения стоимости нефти эксперты называют экономическое противостояние между США и Китаем. Торговый конфликт между двумя ведущими экономиками мира обострился 10 мая, когда Соединенные Штаты повысили импортные тарифы на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин «разорвал сделку», отказавшись от ранее взятых на себя обязательств. Стороны окончательно зашли в переговорный тупик 12 мая, когда Вашингтон потребовал обещания конкретных изменений в китайском законодательстве, а Пекин заявил, что не будет глотать «горькие плоды», наносящие ущерб его интересам.

Естественно, что противостояние двух гигантов вызвало серьезные потрясения как на финансовом, так и на нефтяном рынке. Ведь, по данным Международного энергетического агентства, в первом квартале 2019 года на долю США и Китая пришлись 34% мирового потребления нефти.

Конфликт обострило и решение правительства США внести китайскую компанию Huawei в черный список. Таким образом путь к покупке компонентов и технологий американских производителей для нее оказался перекрыт. Это привело к панике на фондовых биржах, что в свою очередь отразилось и на нефтяных котировках.

Как отметил Международный валютный фонд в своем исследовании, напряженность в торговых отношениях между США и Китаем негативно сказывается на потребителях и производителях не только в этих странах.

Еще одной причиной обвала нефтяных котировок эксперты называют продолжающееся наращивание Соединенными Штатами добычи черного золота.

Ежедневная добыча сырой нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей — до рекордных 12,2 млн баррелей в сутки. По данным Управления энергетической информации США, коммерческие запасы нефти в этой стране выросли на 4,7 млн баррелей — до 476,8 млн баррелей.

Как заявил старший аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга, повышения цен на нефть можно ожидать только тогда, когда запасы нефти в США начнут сокращаться.

На общую ситуацию на мировом нефтяном рынке влияет и продолжающийся скандал с российской грязной нефтью, в котором пострадавшей стороной оказалась и Украина. До сих пор огромные объемы непригодной к использованию российской нефти марки Urals заполняют как магистральные нефтепроводы так и танкер.

Напомним, первые сообщения о том, что по трубопроводам на белорусские нефтеперерабатывающие заводы начала поступать загрязненная хлоридами российская нефть марки Urals появились 19 апреля. Пробы показывали превышение допустимой нормы хлоридов в 100 раз. Уже 22 апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, а 23 апреля Беларусь приостановила экспорт своих светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», а 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина. В свою очередь, в России 26 апреля заявили, что нефть, поступающая в нефтепроводы, была загрязнена умышленно.

По оценке экспертов, объем некачественной нефти в трубопроводах системы «Дружба» на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составил около 5 млн тонн. 30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из России до полного вытеснения из трубопровода «Дружба» загрязненного сырья.

На данный момент поставки российской нефти постепенно восстанавливаются. Как сообщили в компании «Укртранснафта», 11 мая был возобновлен транзит нефти из России в Европу через украинскую территорию по магистральному нефтепроводу «Дружба». Это стало возможным после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти в трубопроводе и подтвердили готовность ее принимать.

Однако в масштабах Европы проблема остается нерешенной. Сейчас для удаления загрязненной нефти из экспортного трубопровода Россия использует железные дороги, стационарные резервуары и суда. На данный момент из нефтепровода «Дружба» откачано и вывезено около 2 млн тонн грязной нефти, что составляет более трети от общего объема непригодного сырья, сообщает агентство Reuters.

Для полного восстановления объемов прокачки может потребоваться до шести месяцев. Ведь львиная доля загрязненной российской нефти — около 2 млн тонн — по-прежнему остается в трубопроводах России, Беларуси и Украины. Еще приблизительно 1 млн тонн находится в Польше и Германии.

Стоит отметить, что после переговоров между российскими и европейскими компаниями в Варшаве, состоявшимися 24 мая, вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов заявил, что Москва и Минск согласовали технический план по решению проблемы загрязненной нефти. В частности, по его словам, Польша получит чистую нефть 9−10 июня.

Несмотря на попытки урегулировать проблему, по репутации России, как надежного поставщика нефти, нанесен сильнейший удар.

«Если ситуация с нефтепроводом „Дружба“ не будет урегулирована в разумные сроки, то российским поставкам нефти может быть нанесен значительный репутационный ущерб, а нефтеперерабатывающие заводы начнут искать альтернативные варианты поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил исполнительный директор департамента консалтинга компании «Делойт» в СНГ Йорг Дорлер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что будет с ценами на АЗС после введения квот на нефтепродукты из России.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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