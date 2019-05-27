Верховная Рада рассмотрит отставку Кабмина: названа дата

Политика

Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке Верховная Рада рассмотрит в четверг, 30 мая. Об этом заявил спикер Андрей Парубий на заседании согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп ВР, передает «Интерфакс-Украина».

«На четверг, как мы договаривались на предыдущей неделе, планируется блок вопросов аграрной политики, но также, согласно закону, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины», — сказал он.

Спикер напомнил, что согласно законодательству, у парламента есть 10 дней для рассмотрения этого вопроса.

Напомним, в соответствии со статьей 115 Конституции Украины, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров. В этом случае парламент формирует новый состав правительства. При этом премьер и министры продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

Как писали «ФАКТЫ», партия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «Украинская стратегия» намерена участвовать в предстоящих парламентских выборах. По его словам, она будет формироваться из молодых людей, которые уже имеют определенный опыт. При этом Гройсман отказался от предложения пятого президента Украины Петра Порошенко идти на парламентские выборы в составе одной политической силы.

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду, назначенные на 21 июля, под названием «Европейская Солидарность» («ЕС»).

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