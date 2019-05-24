Партия Порошенко на выборах будет называться "ЕС"

Украина

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду, назначенные на 21 июля, под названием «Европейская Солидарность» («ЕС»).

Как сообщает политехнолог Виктор Уколов, такое название впервые прозвучало во время учредительного съезда общественной организации «Солідарна справа громад», которая поможет провести праймериз.

В форуме принял участие пятый президент Украины Петр Порошенко, который назвал указ о роспуске парламента абсолютно неконституционным. «Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако есть Конституция, и демократия — это процедура и порядок. Иначе — хаос, — отметил он и добавил, что его политическая сила пойдет на выборы: — Политик, который боится выборов — не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции».

По словам Петра Порошенко, на съезде партии, который состоится 31 мая, будут озвучены предложения, которые войдут в программные документы обновленной политсилы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», внеочередные парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе: проходной барьер для партий — 5 процентов, мажоритарные округа и пропорциональные списки.

Ранее парламент даже не включил в повестку дня предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским изменения, которыми предусматривалось упразднение «мажоритарки», снижение барьера до 3 процентов, но партийные списки оставались закрытыми.

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