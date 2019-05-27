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Общество

Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии, — Плачков

13:49 27 мая 2019 14
Иван Плачков
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Правительство выбрало лучший вариант решения проблемы перекрестного субсидирования при переходе к новому рынку электроэнергии. Об этом заявил в своей колонке для «Экономической правды» председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Иван Плачков.

По словам Плачкова, когда есть перекрестное субсидирование, хороших решений нет. И пока правительство выбрало лучший вариант из плохих, положив специальные обязанности по компенсации разницы тарифов для населения на государственную компанию «Энергоатом».

«Кабинет министров предусмотрел обеспечение потребностей населения в электроэнергии за счет товарного отпуска электроэнергии государственной генерации, в частности ГП «НАЭК «Энергоатом». Представители «Энергоатома» публично подтвердили, что компания согласна компенсировать часть тарифа для населения. Схема очень сложная, ведь «Энергоатом» должен заключить договоры на поставку электроэнергии для населения с 25 поставщиками универсальных услуг», — написал Плачков.

В то же время эксперт считает, что другой вариант решения проблемы перекрестного субсидирования — распространить ПСО также на компании, у которых тепловая генерация, нецелесообразно и затратно: «Можно так сделать? Теоретически — да, практически — нет, потому что это нецелесообразно и затратно. Трудно представить систему администрирования этого процесса, когда каждый из производителей должен заключить аналогичные соглашения со всеми 25 поставщиками универсальных услуг. При том, что по сравнению с действующим рынком суть кросс-субсидирование не меняется — и в конце концов все ценовое бремя будет возложено на бытовых потребителей».

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