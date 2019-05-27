- 13:55 Нардеп Мосийчук неожиданно покинул партию Ляшко
- 13:52 «Челси» — «Арсенал»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
- 13:49 Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии, — Плачков
- 13:41 Андрей Данилко раскрыл подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
- 13:28 Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе
- 13:27 "Мажоритарщиков" в партию Зеленского "Слуга народа" наберут по интернету
- 13:26 Верховная Рада рассмотрит отставку Кабмина: названа дата
- 13:18 Путина уже нет? В Москве появились свежие слухи о смерти президента РФ
- 13:11 Выпили и звонили: Коломойский рассказал, как он с Зеленским троллил Вакарчука
- 13:03 "Верховный главнокомандующий молчит, и это странно": Ярош дал совет Зеленскому
Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии, — Плачков
Правительство выбрало лучший вариант решения проблемы перекрестного субсидирования при переходе к новому рынку электроэнергии. Об этом заявил в своей колонке для «Экономической правды» председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Иван Плачков.
По словам Плачкова, когда есть перекрестное субсидирование, хороших решений нет. И пока правительство выбрало лучший вариант из плохих, положив специальные обязанности по компенсации разницы тарифов для населения на государственную компанию «Энергоатом».
«Кабинет министров предусмотрел обеспечение потребностей населения в электроэнергии за счет товарного отпуска электроэнергии государственной генерации, в частности ГП «НАЭК «Энергоатом». Представители «Энергоатома» публично подтвердили, что компания согласна компенсировать часть тарифа для населения. Схема очень сложная, ведь «Энергоатом» должен заключить договоры на поставку электроэнергии для населения с 25 поставщиками универсальных услуг», — написал Плачков.
В то же время эксперт считает, что другой вариант решения проблемы перекрестного субсидирования — распространить ПСО также на компании, у которых тепловая генерация, нецелесообразно и затратно: «Можно так сделать? Теоретически — да, практически — нет, потому что это нецелесообразно и затратно. Трудно представить систему администрирования этого процесса, когда каждый из производителей должен заключить аналогичные соглашения со всеми 25 поставщиками универсальных услуг. При том, что по сравнению с действующим рынком суть кросс-субсидирование не меняется — и в конце концов все ценовое бремя будет возложено на бытовых потребителей».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...