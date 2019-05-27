Нардеп Мосийчук неожиданно покинул партию Ляшко (фото)

Политика

Один из наиболее активных народных депутатов от «Радикальной партии Олега Ляшко» Игорь Мосийчук написал заявление о выходе из партии. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовал соответствующее фото.

По его словам, Мосийчук уходит с связи с расхождениями в идеологии и нежеланием усугублять конфликт внутри политсилы. Заявление датировано 27 мая 2019 года.

«Сказал! Сделал! Спасибо Олег Ляшко и всем членам РПЛ, кто был рядом последние пять лет! Я в полной мере осознаю, что меня ждут новые вызовы, испытания и новые этапы борьбы! Впереди НОВОЕ ВРЕМЯ!», — написал политик.

Напомним, согласно исследованию, проведенному социологической группой «Рейтинг» 16−21 мая, если досрочные выборы состоятся 21 июля, Радикальная партия может набрать 3,3% голосов. Но если депутаты не изменят выборное законодательство, то радикалы не смогут преодолеть барьер в 5% и не смогут попасть в новый парламент.

Лидер «Радикальной партии Олега Ляшко» сразу после встречи президента Зеленского с лидерами депутатских фракций заявил, что его политсила готова к досрочным выборам 21 июля. Главное, по его мнению, изменить избирательное законодательство.

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