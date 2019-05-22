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Украина на пороге контрреволюции: Ляшко пришел в ужас после трехчасового общения с Зеленским
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента неконституционным и незаконным, а его инициатора сравнивает с Януковичем, который в 2010 году при поддержке судей Конституционного суда поменял Конституцию, чтобы захватить власть и в результате погрузил страну в хаос. Об этом глава радикалов написал в Facebook.
К негативным выводам, по словам Ляшко, он пришел после личного общения с президентом во время встречи с руководством парламента 21 мая. Напомним, во время этой встречи была названа возможная дата проведения внеочередных выборов в Раду.
«Это было очень убогое действо! Особенно когда Андрей Богдан дергал Зеленского за штаны или рубашку, когда тот хотел что-то сказать», — констатировал Ляшко, возмутившись тем, что ему не позволили вести интернет-трансляцию консультаций.
По его словам, на встрече Зеленский не ответил ни на один прямой вопрос о снижении тарифов, о пересмотре соглашения с МВФ, о продаже земли, о принятии законов об импичменте президента и о сокращении численности депутатов Рады до 250.
Выйдя из здания Администрации, Ляшко сделал вывод, что Украина находится в шаге от реванша «регионалов», ведь первым шагом, который, по мнению политика, сделает новая Рада — это отменит закон об украинском языке и примет закон о продаже земли иностранцам.
«Попытка узурпации власти не должна оставаться безнаказанной. Поэтому уже завтра мы инициируем сбор подписей под обращением в Конституционный суд о признании неконституционным указа Зеленского (о роспуске Рады. Ред.)», — написал Ляшко.
Напомним, по завершению внеочередного заседания парламента 22 мая спикер ВР Андрей Парубий дал жесткий ответ реваншистам.
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