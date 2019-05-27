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На Закарпатье напали на пограничника: тот ответил стрельбой
В поселке Солотвино (Тячевский район Закарпатской области) трое неизвестных напали на пограничника и нанесли ему телесные повреждения. В целях самозащиты военнослужащий вынужден был применить табельное оружие. Об этом сообщили в областном главке полиции.
Инцидент произошел 24 мая, около 5:00 утра, когда пограничник возвращался с работы. К его дому подъехал автомобиль Chevrolet, в салоне которого находилось трое неизвестных которые угрожали и пытались запугать мужчину.
Затем один из парней применил газовый баллончик. В целях самозащиты пограничник выстрелил в воздух из пистолета. После этого хулиганы скрылись в неизвестном направлении.
Как выяснилось, к делу причастны трое местных жителей в возрасте 16, 21 и 23-лет.
По данному факту открыто уголовное производство. Нападавших задержали. Им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. По делу продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее в пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе зафиксировано нападение на пограничников. Агрессию проявили два гражданина Украины, которые на рассвете прибыли на своем микроавтобусе в пункт пропуска и пытались выехать в другую страну без международного страхового сертификата.
А в пункте пропуска через границу с Румынией в Закарпатской области пограничникам угрожали расстрелом контрабандисты. В прошлом году на этом же участке патрулирования пограничного наряда отдела «Деловое» контрабандисты совершили наезд на пограничника, который привел к его смерти.
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