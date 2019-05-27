- 15:50 Известный телеведущий подает в суд на МАУ: в чем причина
- 15:46 У Зеленского рассказали, почему в здании на Банковой плохо работается
- 15:43 Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля текущего года, – вице-президент Еврокомиссии
- 15:41 Сепаратисты объявили об остановке Запорожской АЭС из-за нехватки донбасского угля: соцсети веселятся
- 15:33 Еще один актер "Квартала 95" подался в политику
- 15:29 У Зеленского неожиданно отвергли идею Коломойского о дефолте для Украины
- 15:26 Ракета летит почти над землей: под Одессой прошли испытания РК “Нептун” (фото и видео)
- 15:22 Праздник правого популизма: друзья Путина усилили позиции в Европарламенте
- 15:11 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 14:59 Бунт и побег заключенных из Одесской колонии: появились новые видео и подробности
У Зеленского неожиданно отвергли идею Коломойского о дефолте для Украины
В окружении президента Украины Владимира Зеленского не поддержали предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт Украины. Об этом заявил глава президентской партии «Слуга народа» и советник президента Дмитрий Разумков.
«Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти», — сказал Разумков, пишет Liga.net.
Он напомнил, что 28 мая Зеленский встретится с представителями Международного валютного фонда и проведет с ними переговоры.
Как писали «ФАКТЫ», ранее украинский миллиардер Игорь Коломойский призвал правительство Украины объявить дефолт по примеру Греции и Аргентины, которые в свое время отказались возвращать кредиты МВФ.
Бизнесмен предрек новому президенту резкое снижение рейтинга в случае, если он продолжит слушать МВФ по примеру своих предшественников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»