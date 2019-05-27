Политика

У Зеленского неожиданно отвергли идею Коломойского о дефолте для Украины

В окружении президента Украины Владимира Зеленского не поддержали предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт Украины. Об этом заявил глава президентской партии «Слуга народа» и советник президента Дмитрий Разумков.

«Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти», — сказал Разумков, пишет Liga.net.

Он напомнил, что 28 мая Зеленский встретится с представителями Международного валютного фонда и проведет с ними переговоры.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинский миллиардер Игорь Коломойский призвал правительство Украины объявить дефолт по примеру Греции и Аргентины, которые в свое время отказались возвращать кредиты МВФ.

Бизнесмен предрек новому президенту резкое снижение рейтинга в случае, если он продолжит слушать МВФ по примеру своих предшественников.

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