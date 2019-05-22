У Зеленского назвали нового лидера "Слуги народа"

Политика

Президентскую партию «Слуга народа», которую сейчас поддерживает более 40 процентов украинцев, может возглавить политконсультант предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Об этом в журналистам заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

«Мне кажется, что до сих или к вчера должен был возглавлять Иван Баканов. Но поскольку у него сейчас новая должность, то очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно, возглавит избирательный список», — сказал Рябошапка.

Чиновник уточнил, что это его личное мнение.

Дмитрий Разумков родился в Бердичеве Житомирской области в 1983 году. Имеет два высших образования. Закончил Киевский институт международных отношений по специальности «Международные экономические отношения» и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности «Правоведение». В сфере политического консультирования и выборов работает с 2006 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», 22 мая президент Владимир Зеленский назначил руководителя партии «Слуга народа» Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Фактически Баканов примет дела у главы СБУ Грицака и будет возглавлять Службу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter