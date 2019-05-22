- 16:08 16-летняя Костюк обыграла на престижном турнире теннисистку из топ-50
- 16:03 Реформа энергорынка является маркером способности к трансформациям, – Ковальчук
- 15:51 Зеленский проводит первые кадровые назначения: все подробности (обновляется)
- 15:51 Новый смартфон от Huawei: какие «сюрпризы» ожидают владельцев Honor 20
- 15:50 Украинские артисты выступят вместе с легендарным Бобби Макферрином
- 15:44 Кому нравится, что президент дает должность своему другу? Зеленскому припомнили его слова перед выборами
- 15:41 Референдум, который предлагает Зеленский, не поможет закончить войну, — Юрий Бутусов
- 15:40 У Зеленского назвали нового лидера "Слуги народа"
- 15:33 Стало известно о новом громком назначении в команде Зеленского
- 15:12 Вышел финальный трейлер мультфильма «История игрушек 4»
У Зеленского назвали нового лидера "Слуги народа"
Президентскую партию «Слуга народа», которую сейчас поддерживает более 40 процентов украинцев, может возглавить политконсультант предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Об этом в журналистам заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.
«Мне кажется, что до сих или к вчера должен был возглавлять Иван Баканов. Но поскольку у него сейчас новая должность, то очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно, возглавит избирательный список», — сказал Рябошапка.
Чиновник уточнил, что это его личное мнение.
Дмитрий Разумков родился в Бердичеве Житомирской области в 1983 году. Имеет два высших образования. Закончил Киевский институт международных отношений по специальности «Международные экономические отношения» и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности «Правоведение». В сфере политического консультирования и выборов работает с 2006 года.
Как сообщали «ФАКТЫ», 22 мая президент Владимир Зеленский назначил руководителя партии «Слуга народа» Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Фактически Баканов примет дела у главы СБУ Грицака и будет возглавлять Службу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.