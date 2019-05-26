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Долги возвращают только трусы: Коломойский xочет, чтобы Украина объявила дефолт
Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал правительство Украины объявить дефолт по примеру Греции и Аргентины, которые в свое время отказались возвращать кредиты МВФ.
«Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И что, они его (долг. Ред.) реструктуризовали», — сказал олигарх.
В интервью Financial Times он заявил, что победа Зеленского на выборах свидетельствует об усталости украинцев от требований МВФ, поэтому предрек новому президенту резкое снижение рейтинга в случае, если он продолжит слушать МВФ по примеру своих предшественников
Также Коломойский призвал США и Евросоюз списать внешние долги Украины.
«Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто предлог», — сказал он.
В ноябре 2018 года Коломойский уже заявлял, что не видит в дефолте ничего плохого.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о планах Коломойского в отношении национализированного ПриватБанка, а также о тайных встречах бизнесмена с Юлием Тимошенко и Арсеном Аваковым.
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