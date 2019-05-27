Известный телеведущий подает в суд на МАУ: в чем причина

Шоу-бизнес

Известный телеведущий Анатолий Анатолич стал еще одной жертвой авиакомпании МАУ. Купив билет и получив посадочный билет на рейс, он не смог вылететь в Киев. Оказалось, что компания продала на борт больше билетов, чем было мест в самолете.

В минувшие выходные Анатолий Анатолич работал в Кишиневе и собирался лететь в Киев рейсом МАУ, но его остановили у входа в самолет. Оказалось, что ему просто не хватило места. По правилам МАУ приоритет для посадки имели пассажиры, летевшие с пересадкой. Ведущему предложили подождать 24 часа и улететь следующим рейсом.

Это крайне возмутило ведущего, ведь в Киеве у него плотный график съемок. Поэтому он решил за свой счет добраться на такси до Одессы, откуда он вылетел в Киев. Вместо 9 утра он оказался в Киеве в 18 вечера. В своем гневном посте в сети Анатолий заявил, что подает в суд на МАУ.

«Я очень редко летаю МАУ, потому что искренне считаю эту компанию абсолютно убогой. С удовольствием готов об этом говорить как можно чаще. Это третий случай, когда я с билетом этой шарашкиной конторы оказываюсь в подобной ситуации. Первый раз, когда я летел в Днепр пару лет назад вести одно важное мероприятие, меня все же посадили в самолет по звонку. В итоге я летел на месте для стюардессы. Второй раз, когда я попал в «перепродажу», мне повезло, и два человека не попали на рейс, и мне чудом досталось место в самолете. И вот третий раз не повезло.



Вы не профессионалы, и в данном случае, когда я в Молдове оказываюсь в ситуации, когда вы, компания с названием Украинские посылаете меня, человека с паспортом Украины нахер, вы еще и мудаки. Искренне желаю вам скорее закрыться и не позорить имя моей страны. И да, я подам на вас в суд. И даже готов потратить на это деньги и время", — эмоционально написал в Instagram Анатолий Анатолич под фото.

В сети его поддержали звездные коллеги. «Козлы! Все потому что монополисты, гнать нахрен с рынка», — не подбирала слов Оля Полякова.

«Держись, чувак. Ми з тобою», — отреагировала официальная страница «Квартал 95».

Ранее на МАУ жаловалась и певица MARUV. При перелете этой авиакомпанией были вскрыты ее чемоданы и украдены личные вещи.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что МАУ попала в очередной скандал из-за забытых в Борисполе пассажиров.

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