Компания МАУ попала в скандал из-за забытых в Борисполе пассажиров

Украина

Часть пассажиров авиакомпании МАУ (рейс PS55 «Киев — Одесса») осталась в аэропорту «Борисполь», не попав на борт самолета. Об этом сообщили в компании.

Так, около 30 пассажиров не вылетели в Одессу из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании «Аэрохендлинг». Их во время посадки на борт «забыли», не довезя из терминала к самолету, который улетел без них. Из-за произошедшего сбоя перевозчик получил информацию, что все пассажиры находились в самолете.

«Данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании Aerohandling. На данный момент всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы», — сообщили в МАУ.

В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор «Aerohandling», которая обслуживала рейс PS55 в терминале «Борисполя» принес извинения за сложившуюся ситуацию и сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании.

«Предварительный диагноз — микроинсульт. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу», — сообщил Голохвастов.

Части пассажиров поменяли билеты на другой рейс авиакомпании «Киев-Одесса» и заселили в гостиницу в Борисполе, остальным был организован автобусный трансфер до пункта назначения.

Как писали «ФАКТЫ», ранее компания МАУ объявила об изменении расписания на период летней навигации. В компании это объяснили задержкой поставки новых Boeing 737 MAX и обещанием не использовать их до завершения расследования Еврокомиссии.

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