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Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии нецелесообразен, — Энергоатом
Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии, которым Украина вводит европейскую конкурентную модель, нецелесообразен. Об этом говорится в письме президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского на имя заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Домбровского.
«Компания с пониманием относится к тем объективным причинам, при которых своевременное внедрение полномасштабного нового рынка электрической энергии может стать невозможным. Вместе с тем считаем простой технический перенос срока открытия рынка нецелесообразным, поскольку это будет способствовать дальнейшему безответственному невыполнению отдельными участниками рынка и органами государственной власти обязанностей, возложенных на них законом Украины „О рынке электрической энергии“ и настаиваем на начале действия нового рынка с 1 июля 2019 года», — сказано в письме.
По словам Недашковского, компания заинтересована в скорейшем внедрении полномасштабного конкурентного рынка, ведь это позволит получать справедливую рыночную цену и своевременную оплату за свою реализованную электроэнергию.
Среди вопросов, которые должны быть в первую очередь решены для своевременного запуска рынка Недашковский назвал, разработку и принятие ряда подзаконных актов, регулирующих деятельность на рынке электрической энергии, ликвидацию перекрестного субсидирования, урегулирование задолженности на энергорынке.
«Вместе с тем сообщаем, что компания готова принимать участие в работе Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности при обработке проблемных вопросов своевременного запуска нового рынка электрической энергии», — говорится в письме.
Напомним, 14 мая на пресс-конференции председатель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что новый рынок электрической энергии должен быть запущен без каких-либо переносов 1 июля 2019 года.
Кроме того, международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призвало оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии.
Об этом шла речь в совместном письме главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, директора Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янеса Копача, главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жана-Эрика де Загона, управляющего директора Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора Миссии USAID в Украине Сьюзан Фритц.
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