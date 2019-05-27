Украина

Про трибунал не слышали: суд в Москве принял решение по пленным украинским морякам

Суд в Москве, где решалось будущее 24 военнопленных украинских моряков, оставил всех задержанных в СИЗО до конца июля. Все апелляции были отклонены.

Координатор адвокатов Николай Полозов отметил, что суд ведет себя так, как будто не было никакого решения Международного трибунала ООН по морскому праву. 25 мая трибунал потребовал от России освободить украинских моряков и передать Украине захваченные в Черном море корабли.

«Международный трибунал ООН по морскому праву? Нет, не слышали», — иронизирует Полозов.

Правозащитница Виктория Ивлева рассказала, что заседание по делу моряков началось с огромным опозданием — почти на два часа. Публике в зале разрешили остаться всего на 10 минут, после чего потребовали удалиться.

«Успели прокричать „С днем рождения!“ Олегу Мельничуку и помахать букетами желтых роз с синими ленточками… Заседание в открытом режиме продлилось ровно десять минут, потом нас попросили покинуть зал в связи с возможностью обсуждения вопросов, связанных с государственной тайной. Адвокаты и их подзащитные возражали, да кто их будет слушать», — поделилась Ивлева в Facebook подробностями московского судилища.

Напомним, моряки находятся в российском СИЗО уже полгода. В Москве их хотят судить за нарушение российской границы, хотя корабли были задержаны в международных водах Черного моря.

Ранее стало известно, чем чревато для России неосвобождение украинских моряков по решению Морского трибунала.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter