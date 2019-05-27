28 — 31 мая для киевлян будут работать пункты бесплатной диагностики (адреса)

Здоровье

На протяжении последней недели месяца — с 28 до 31 мая — для киевлян организовали бесплатное медицинское обследование в рамках проекта «Врач в вашем доме». С начала его работы уже 77 574 горожанина смогли пройти экспресс-тестирование, во время которого проводятся тестирование на неинфекционные заболевания, определяются основные показатели состояния здоровья — артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина. Это поможет выяснить, какие обследования и анализы нужно сделать дополнительно для уточнения диагноза. Пациентам дадут рекомендации относительно ведения здорового образа жизни и соблюдения диеты, регулярных обследований и посещения врачей, назначающих необходимое лечение.

За минувшую неделю медпункты посетили 1238 человек, у 1000 из которых обнаружили лишний вес, у половины обследуемых оказалось повышенное давление и высокий уровень холестерина, а почти у четверти пациентов — высокий уровень глюкозы.

Отметим, хорошо зарекомендовали себя и мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты), которые выезжают к социально незащищенным и немощным людям.

В большинстве пунктов пройти обследование можно будет с 11.00 до 14.00. Как сообщили в горгосадминистрации, пункты открыты по следующим адресам:

Голосеевский район (режим работы 11:00−13:00)

28 — 31 мая -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан).

Дарницкий район

28 мая — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

29 мая — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

30 мая — улицы Олийныка, 21 (Центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

31 мая — улица Заслонова, 22 (центр занятости).

Деснянский район

28 мая — проспект Маяковского, 73 и 47;

29 мая — парк «Деснянский».

Днепровский район

28 мая -- улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Миропольская, 1 (аптека № 77),

10:00−13:00 — бульвар Перова, 15 (аптека № 79), улица Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);

29 мая — улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), Пожарского, 8а (жэо № 402);

30 мая -- улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Окипной, 109 (гомеопатическая аптека);

31 мая — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Рогозовская, 6 (амбулатория № 6).

Оболонский район

28 мая — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

29 мая — улица Тимошенко, 16, 1-й этаж (Центр оказания админуслуг);

30 мая — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);

31 мая — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты).

Печерский район

28 мая — улица Подвысоцкого, 4а;

29 — 31 мая — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты).

Подольский район

28 мая — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 2),

29 мая — улицы Волошская, 47 (каб. 322, ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

30 мая — улицы Волошская, 47 (каб. 114), Мостицкая, 9 (амбулатории №№ 6 и 7);

31 мая — улицы Мостицкая, 9 (каб. 250), Полковая, 57 (амбулатория семейной медицины № 1).

Святошинский район

29 и 31 мая — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78).

Соломенский район

28 мая — проспект Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);

29 мая — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

30 мая — улица Соломенская, 17, проспект Комарова, 3 (Медгородок);

31 мая — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация).

Шевченковский район (режим работы 10.00−13.00)

28 мая — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

29 мая — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека «Фармация» № 7, ЦПМСП № 2;

30 мая — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

31 мая — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи:

для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО),

детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в столице в мае можно воспользоваться услугами передвижного флюорографа.

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