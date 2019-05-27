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28 — 31 мая для киевлян будут работать пункты бесплатной диагностики (адреса)
На протяжении последней недели месяца — с 28 до 31 мая — для киевлян организовали бесплатное медицинское обследование в рамках проекта «Врач в вашем доме». С начала его работы уже 77 574 горожанина смогли пройти экспресс-тестирование, во время которого проводятся тестирование на неинфекционные заболевания, определяются основные показатели состояния здоровья — артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина. Это поможет выяснить, какие обследования и анализы нужно сделать дополнительно для уточнения диагноза. Пациентам дадут рекомендации относительно ведения здорового образа жизни и соблюдения диеты, регулярных обследований и посещения врачей, назначающих необходимое лечение.
За минувшую неделю медпункты посетили 1238 человек, у 1000 из которых обнаружили лишний вес, у половины обследуемых оказалось повышенное давление и высокий уровень холестерина, а почти у четверти пациентов — высокий уровень глюкозы.
Отметим, хорошо зарекомендовали себя и мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты), которые выезжают к социально незащищенным и немощным людям.
В большинстве пунктов пройти обследование можно будет с 11.00 до 14.00. Как сообщили в горгосадминистрации, пункты открыты по следующим адресам:
Голосеевский район (режим работы 11:00−13:00)
28 — 31 мая -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан).
Дарницкий район
28 мая — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);
29 мая — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
30 мая — улицы Олийныка, 21 (Центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
31 мая — улица Заслонова, 22 (центр занятости).
Деснянский район
28 мая — проспект Маяковского, 73 и 47;
29 мая — парк «Деснянский».
Днепровский район
28 мая -- улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Миропольская, 1 (аптека № 77),
10:00−13:00 — бульвар Перова, 15 (аптека № 79), улица Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);
29 мая — улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), Пожарского, 8а (жэо № 402);
30 мая -- улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Окипной, 109 (гомеопатическая аптека);
31 мая — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Рогозовская, 6 (амбулатория № 6).
Оболонский район
28 мая — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);
29 мая — улица Тимошенко, 16, 1-й этаж (Центр оказания админуслуг);
30 мая — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);
31 мая — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты).
Печерский район
28 мая — улица Подвысоцкого, 4а;
29 — 31 мая — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты).
Подольский район
28 мая — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 2),
29 мая — улицы Волошская, 47 (каб. 322, ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
30 мая — улицы Волошская, 47 (каб. 114), Мостицкая, 9 (амбулатории №№ 6 и 7);
31 мая — улицы Мостицкая, 9 (каб. 250), Полковая, 57 (амбулатория семейной медицины № 1).
Святошинский район
29 и 31 мая — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78).
Соломенский район
28 мая — проспект Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);
29 мая — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);
30 мая — улица Соломенская, 17, проспект Комарова, 3 (Медгородок);
31 мая — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация).
Шевченковский район (режим работы 10.00−13.00)
28 мая — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
29 мая — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека «Фармация» № 7, ЦПМСП № 2;
30 мая — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
31 мая — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи:
для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО),
детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
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