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Солистка KAZKA заинтриговала сеть загадочным заявлением
Солистка популярной группы KAZKA, которая заняла в Национальном отборе на «Евровидение» третье место и вслед за другими артистами отказалась ехать на конкурс в Израиль, Саша Зарицкая заинтриговала сеть загадочным заявлением. Певица опубликовала на своей странице в Instagram проникновенное фото крупным планом. На нем акцент сделан на красивые глаза артистки. Поклонники оценили и стильный макияж в коралловых тонах.
В посте Саша пообещала, что вскоре KAZKA покажет что-то необычное, что делала впервые в жизни.
«Завтра мы презентуем кое-что такое, что сделали впервые. Очень волнуюсь. Представляете, что это может быть?», — спросила Зарицкая у подписчиков.
В комментариях они засыпали певицу комплиментами и предположениями. Больше всего они надеются услышать новую песню группы.
«Сашаааа, какие у вас невероятно красивые глаза! Я даже не представляю что», «У Нее самые красивые глаза на свете!», «Вы тут очень похожа на девушку из сериала «13 причин почему», «Надеюсь песня», «Снялись в рекламе», — размышляют подписчики в сети.
Пока музыканты держат интригу.
Ранее Саша Зарицкая рассказывала, как на нее давили и угрожали перед отбором на «Евровидение». Недоброжелатели устроили травлю группы в сети.
На конкурс они собирались ехать с новой песней APART.
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