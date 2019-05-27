Масштабный пожар в Одессе: горят мебельные склады

Происшествия

Поздно вечером в понедельник, 27 мая, Малиновский район Одессы накрыл густой черный дым. Официальных сообщений экстренных служб нет, однако удалось выяснить, что «виной всему» — пожар, эпицентр которого располагается на улице Онежской.

По предварительной информации, там пылают склады с офисной мебелью. Огнем охвачено порядка тысячи квадратных метров. На месте работают десять пожарных расчетов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 19 мая, территорию крупнейшего жилого массива Одессы — Таировского — накрыл черный дым. Возгорание произошло в районе 3-й станции Люстдорфской дороги. Там горел склад на территории бывший воинской части.

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