Происшествия

Под Ивано-Франковском убили известного мецената и его жену, — СМИ

В городе Коломыя Ивано-Франковской области вечером 27 мая произошло убийство.

По неподтвержденной информации, известный меценат и адвокат Михаил Петрив и его жена Елена обнаружены убитыми в собственном доме, при этом дом был подожжен.

Сообщение к пожарным поступило в 19:50, сообщает местное издание dzerkalo.media.

«Их детей во время трагедии дома не было», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают криминалисты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 23 мая, под Одессой убили иностранного бизнесмена. Так, на территории села Вапнярка Лиманского района (одного из наиболее близких к областному центру), нашли мертвым гражданина Молдовы. Его труп со связанными скотчем руками обнаружили рядом с припаркованным автомобилем Infiniti.

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