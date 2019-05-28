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Под Ивано-Франковском убили известного мецената и его жену, — СМИ
В городе Коломыя Ивано-Франковской области вечером 27 мая произошло убийство.
По неподтвержденной информации, известный меценат и адвокат Михаил Петрив и его жена Елена обнаружены убитыми в собственном доме, при этом дом был подожжен.
Сообщение к пожарным поступило в 19:50, сообщает местное издание dzerkalo.media.
«Их детей во время трагедии дома не было», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают криминалисты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 23 мая, под Одессой убили иностранного бизнесмена. Так, на территории села Вапнярка Лиманского района (одного из наиболее близких к областному центру), нашли мертвым гражданина Молдовы. Его труп со связанными скотчем руками обнаружили рядом с припаркованным автомобилем Infiniti.
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